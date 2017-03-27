TOKİ gayrimenkul sertifikasına büyük ilgi bekliyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 29-31 Mart'ta talep toplanacak Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracına hem küçük hem de büyük yatırımcılardan ciddi bir talep geleceğini öngördüklerini bir sonraki ihracın da bu yıl olabileceğini söyledi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 29-31 Mart'ta talep toplanacak Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracına hem küçük hem de büyük yatırımcılardan ciddi bir talep geleceğini öngördüklerini bir sonraki ihracın da bu yıl olabileceğini söyledi.

Turan Uludağ Zirvesinde Reuters’la gerçekleştirdiği söyleşide yeni ihraçlar için şimdiden önemli bir talep olduğunu da kaydetti ancak ilk ihracın ardından bir müddet piyasayı izlemek istediklerini belirtti.

Turan ayrıca gayrimenkul sertifikalarının inşaat sektörüne önemli bir finansman imkanı sağlayacağını, İslami şartlara uygun olmasının da yatırım yapabilecek kitleyi genişletmesi anlamında bir avantaj olduğunu söyledi.

Gayrimenkul sektöründe finansman çeşitlendirmesi ve küçük yatırımcıların gayrimenkule yatırım yapabilmesini amaçlayan gayrimenkul sertifikası düzenlemesinin ardından ilk ihracın TOKİ-Makro İnşaat ortaklığında gerçekleştiriliyor.

İhraçta toplam hasılat 143.24 milyon lira olarak öngörülürken talep toplama ise 29-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

‘CİDDİ BİR İLGİ OLACAĞI KANAATİNDEYİM’

Turan “İlk gayrimenkul sertifikası ihracında hem küçük hem de büyük yatırımcılardan ciddi bir ilgi olacağı kanaatindeyim. İlk izlenimimiz bu yönde. Proje doğru bir konumda seçildi ve TOKİ’nin garantör olması da önemli bir etken. Bu yeni enstrümanın başarılı olmasını istiyoruz. Yeni yöntem inşaat sektörüne yeni ve önemli bir finansman kaynağı sağlayacak. İslami şartlara uygun olması da önemli bir avantaj” dedi.

Turan hasılat paylaşımı yöntemi ile TOKİ ile birlikte çalışan firmalardan benzer ihraçlar için önemli bir talep olduğunu da belirterek, “Birlikte hasılat paylaşımı yöntemi ile iş yaptığımız firmalar başta olmak üzere sektörden yeni ihraçlar için önemli bir talep var. Ancak biz ilk ihracın ardından bir müddet piyasayı izlemek istiyoruz. Sonuçlarını görmek istiyoruz… Yine de bu yıl bir ihraca daha çıkarız diye öngörüyoruz” dedi.

Sermaye Piyasası Kanunu ile 2016’da yenilenen gayrimenkul sertifikası arzı tebliği sonrasında ilk gayrimenkul sertifikasının TOKİ ve Makro İnşaat’ın gelir paylaşımı ortaklık modeli ile İstanbul Başakşehir’de hayata geçirdiği Park Mavera 3 Projesi’nde ihraç edileceği daha önce duyurmuştu.

‘BORSADA İŞLEM GÖREBİLECEK’

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, gayrimenkul sertifikalarının sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacağını belirterek, “Gayrimenkul sertifikalarının borsada alınıp satılabilmesi sonucunda, gayrimenkulün borsada işlem gören bir finansal araca dönüştürülmesi mümkün hale gelecek” demişti.

Ertaş, ayrıca özel sektörden başka talepler de olduğunu sertifikarın Emlak Konut GYO, TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özellikle kentsel dönüşüm projelerinde de yaygın olarak kullanılacağını söylemişti.

İhraca aracılık edecek Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin ise, ilk etapta arzın yaklaşık 33,000 metrekarelik kısma yönelik olacağını belirterek; fazla talep gelmesi durumunda ise 22,000 metrekare ilave edilerek toplam projenin yüzde 50’sine tekabül eden kısım için halka arz yapılacağını belirtmişti.

SAĞLANAN DESTEKLERLE 2016 KONUT SATIŞ VERİLERİ KORUNUR

Turan, son dönemde hükümetin konut sektörüne ilişkin aldığı tedbirlerin ciddi bir canlanmayı da beraberinde getirdiğini belirterek, “Geçen yıl 1.35 milyon konut satış sonucu el değiştirdi. Bu bir rekordu senelik 400,000 satış adetlerinden buraya geldik. Bu yılki desteklerin etkisiyle 2017’yi de 2016 rekor rakamlarına yakın kapatırız” dedi.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl 1.34 milyon konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Öte yandan son dönemde hükümet sektöre ilişkin bazı vergi indirimlerine gitti bunun yanında yabancılara bazı şartlar ile konut satışında vatandaşlık hakkı da getirdi.

Turan 2017 için daha önce açıkladıkları 65,000 konut üretimi hedefini de koruduklarını da söyledi.

SURİYE SINIRINDA DUVAR ÖNÜMÜZDEKİ AY %90’A ULAŞACAK

Turan, Suriye’de sınır güvenliği için yapımına karar verilen duvar ve yollara ilişkin çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını belirterek Nisan sonu itibarıyla duvarın yüzde 90 oranında tamamlanmış olacağını söyledi.

Turan, “Sınır duvarına ilişkin inşaatlar son hızda devam ediyor. Nisan sonunda Türkiye Suriye sınırının yüzde 90 oranında tamamlamış olacak. Kalan kısımlarda inşaatla kaynaklı bir sorun yok ancak bazı bölgelerde güvenlikle ilgili daha yavaş ilerleme mecburiyeti oluşabiliyor” dedi.

Türkiye’nin Suriye ile yaklaşık 900 kilometrelik sınırı bulunurken sınırda duvarın bir bölümü Milli Savunma Bakanlığı ve valilikler tarafından inşa edildi. Sınırın 600 kilometrelik bölümüne ise TOKİ duvar ve sınır güvenlik yolunu inşa ediyor. Bölgede yer yer mayınlı araziler de bulunuyor.

Güvenlik duvarı prefabrik olarak inşa ediyor. Ağırlıkları 7-8 ton gelen parçalardan oluşan duvar güvenlik sorunu ortadan kalktığında taşınabilir şekilde üretiliyor.

REUTERS