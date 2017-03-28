Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 yıldır görülen 154 sanıklı KCK Ana Davasında karar verildi.

Mahkeme heyeti, 107 kişi hakkında 6 ile 21 yıl arasında değişen cezalar verdi. 43 sanık beraat ederken, dava süresince yaşamını yitiren 4 sanığın dosyası ise düşürüldü.

Kamuoyunda ana KCK olarak bilinen ve yargılaması Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dosyaya karar verildi. Ana KCK dava dosyası 9 Haziran 2010 tarihli iddianame ile dava açılırken, yargılamaya 18 Ekim 2010 tarihinde başlanıp bugün itibariyle karara bağlandı.

Ana KCK dosyası 191 sanık ve 850 klasörden oluşuyordu. Mahkeme 43 sanık hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti sadece tape kaydı veya sadece gizli tanıkların beyanlarıyla mahkumiyet verilemeyeceğinden sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini belirtti. Diğer bazı sanıklar hakkında KCK sözcüsü olmaktan silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 21 yıl ceza verildi. Bazı sanıklar hakkında terör örgütü üyeliği, 2911 sayılı yasaya muhalefet ve terör örgütü propagandası suçlarından çeşitli cezalar verildi. Yargılama devam ederken kanuni değişiklik göz önüne alınarak suç tarihi gözetilerek verilen bir kısım 2911 sayılı kanuna muhalefet ile propaganda suçlarında kovuşturmanın ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

İHA