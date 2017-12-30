2 milyon dolarlık çeteye operasyon

İSTANBUL’da Şırnak’tan gelen kuyumcu Erkam E.’nin aracının önünü silahla keserek 2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye ikinci operasyon düzenlendi. İkisi kadın 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Polisi, altın almaya gelen Erkam E. İsimli kuyumcunun aracının önü keserek 2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye yürüttüğü soruşturma ilk operasyonu 26 Ağustos'ta düzenlemişti. Operasyon kapsamında ikisi kadın 7 şüpheliyi gözaltına alınırken, 673 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilmişti.

ÖZEL EKİP KURULDU

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp çetesiyle ilişkisi olan şüphelileri tespit etmek için özel ekip kurdu. Özel ekip tarafından haftalarca yapılan çalışmalar sonucu gasp çetesiyle bağlantılı olan şüpheliler belirlenerek takibe alındı. Yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere ikinci operasyon için düğmeye basıldı.

ÇETEYE 2. OPERASYON

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri, Özel harekât polislerinin de desteğiyle Şişli, Fatih ve Beyoğlu'nun aralarında bulunduğu birçok ilçede 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ilk operasyonda tutuklanan ve soygunu planladığı iddia edilen Ahmet Ş. ve Mehmet Ş.'nin imam nikâhlı eşleri olan Sedef K. ve Gülbahar B. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 86 bin 900 Türk lirası, bin 900 dolarla birlikte 5 tabanca, ve şüphelilere ait sahte kimlik ele geçirildi.

SUÇ MAKİNELERİ SAHTE KİMLİKLE DOLAŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Gasp Büro Amirliği'ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Ç.Ç., İ.Ö., R.Y., G.Ç., ve O.T. isimli şüphelilerin onlarca suçtan kaydı ve haklarında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Suç makinelerinin sahte kimliklerle gezdikleri belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adreslerde ele geçirilen para ve tabancalar ise sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.