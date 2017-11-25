35 yıllık Artiz Mektebi’ni yeni müfredata uyarladık

Başrollerini İlker Ayrık, Günay Karacaoğlu ve Betül Demir’in oynadığı, Müjdat Gezen’in klasikleşmiş oyunu Artiz Mektebi, günümüz eğitim sistemine göndermelerde bulunuyor.

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

Yıl, 1982: Müjdat Gezen'in Kandemir Konduk'la birlikte yazdığı, Perran Kutman'la Savaş Dinçel'le oynadığı Artiz Mektebi tiyatro sahnesinde. Yıl, 2017: Artiz Mektebi yine tiyatro sahnesinde ama bu kez Müjdat Gezen'in yerinde İlker Ayrık, Perran Kutman'ın yerinde ise Günay Karacaoğlu var. Şarkılar söyleyen, bestelere imza atan, danslar eden ve oyunda rol alan bir diğer sanatçı da Betül Demir. 17 Kasım Cuma günü Bahariye'de Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda perdesini açan ve bugün de sahnelenecek olan Artiz Mektebi'ni Müjdat Gezen ve oyuncularla konuştuk…

BİZDEN DAHA İYİ OYNUYORLAR”

– Dünü ve bugünüyle Artist Mektebi konusunda neler söylemek istersiniz?

Müjdat Gezen: 35 yıl önce Egemen Bostancı'nın Şan Müzikholü vardı. Egemen Bey, benden bir oyun istedi. Projemin adı Artiz Mektebi'ydi. Kandemir'le (Konduk) yazdık, ben sahneye koydum. Kapalı gişe oynadık, çok sevildi. Savaş Dinçel'in canlandırdığı hademe Taylan efendi rolüyle devleşti. Şehir Tiyatrosu onu atmıştı, bu rolden sonra geri çağırdı. Evet, şimdi de 35 yıl sonra yeniden perde açıyoruz. İlker (Ayrık) benim rolümü, Günay (Karacaoğlu) Perran Kutman'ın rolünü oynuyor. Sizi temin ederim ki ikisi de benden ve Perran'dan daha iyi oynuyorlar. İkisi de öğrencimdi ve ikisiyle de gurur duyuyorum. Biliyorum ki, onların öğrencileri de onlardan daha iyi oynayacaklar.

“MÜFREDAT HEP DEĞİŞİYOR”

– Betül Demir de Artiz Mektebi'nde…

Müjdat Gezen: Betül (Demir) inanılmaz bir performans sergiliyor oyunda. Hem oynuyor, hem şarkı söylüyor, hem beste yapıyor, hem danslar ediyor. Betül (Demir) Artiz Mektebi'nin dört kol çengisidir…

– 35 yıl sonra Artiz Mektebi'nde değişiklikler, güncellemeler oldu mu?



Müjdat Gezen: Afişte de belirttiğimiz gibi Artiz Mektebi'ni 35 yıl sonra yeni müfredatlara göre oynuyoruz. Yeni müfredat desem de sürekli değişiyor, takip edemiyoruz değişiklikleri. Son 15 yılda eğitim konusunda yaşadıklarımızı bu oyuna yerleştirdik. Okula yeni atanan ahlak ve din dersi hocası var. Ankara'dan misafirleri gelecek olan okul sahibinin yıl sonu müsameresinde öğrencilerin okumasını istediği ilahiler var. Oyunun tokadı da orada geliyor zaten.

“BEN EVLİLİK İNSANI DEĞİLİM”

– Nasıl bir tokat bu?

Müjdat Gezen: Okul müdürü dövünürken Artiz Mektebi öğrencileri de ilahi yerine İzmir Marşı'nı söyleyerek Atatürk düşmanlarına en esaslı tokadı sahnede atmış oluyor.

– Müjdat Gezen ‘Betül Demir bu oyunda dört kol çengi' diyor.

Betül Demir: Müjdat Gezen, hayatımın ikinci büyük aşkını yaşatıyor bana. Çünkü tiyatro, müzikal benim için büyük bir tutkuydu. Oyunun müziklerini Emirhan Cengiz'le birlikte yaptık. Tüm şarkıları ben söyledim. Müjdat hocamın bu oyun için yazdığı şiiri besteledim, oyunun en sevilen şarkısı o oldu. Dans ediyorum, oynuyorum, şarkı söylüyorum.

– Rollerinizi konuşalım mı?

İlker Ayrık: Recai, öğretmen Rasim Bey'in gençliğiyle yaşlılığı, diksiyon hocası, bale hocası, Bican, Türk Sanat müziği öğrencisi gibi yedi farklı karakteri oynuyorum.

– Günay Karacaoğlu: Perran (Kutman) ablanın oynadığı yedi rolü canlandırıyorum. Neveser öğretmen, laz kadın, Anadolu kadını, laz kadının kızı, bale hocası, bale öğrencisi, beden eğitimi öğretmeni… İlker ve ben, iki oyuncu 14 rolü canlandırıyoruz.

– Betül Demir: Nesrin, hem evlilik ve çocuk hem de kariyer peşinde. Benden çok farklı. Sanırım sadece aşk dolu olmasında ve güzel şarkı söylemesinde birleşiyoruz. Ben evlilik insanı değilim, galiba aşkı öldürdüğü için olsa gerek.

Müjdat hocamın rolünü üstlenmek adeta rüya gibi

– 35 yıllık Artiz Mektebi'ni daha önce izlediniz mi?

İlker Ayrık: Daha önce televizyondan izlediğim yıllar öncesinin Artiz Mektebi'nde oynamak benim için bir rüya görmek ve bir rüyanın içine dalmak gibi bir şey. Müjdat hocamın rolünü üstlenmek ise büyük sorumluluk ve büyük heyecan. Ayrıca 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'yle Uçurtmanın Kuyruğu oyunum da devam ediyor ve dediğim gibi rüyalar alemindeyim.

Günay Karacaoğlu: Hocam Müjdat Gezen'in yönetmenliğinde 35 yıl sonra Artiz Mektebi'nde rol almak çok heyecan verici, gurur verici. Ben de İlker gibi televizyondan izlemiştim.

Betül Demir: Çocuk yaşlarımda ben de televizyondan izlemiştim. Ama oyun bana geldiğinde müziklerini yapıp Nesrin karakterini sindirdikten sonra elbette bir daha izledim. Muhteşem bir üçlü var orada. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel ve Perran Kutman. Sonrasında fark ettim ki Artiz Mektebi'ndeki tüm oyuncular bu üçlüye olan saygılarından ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.

‘Mevcut müfredata ayna tutup seyirciye göstermek istiyoruz'

– Müjdat Gezen ve Perran Kutman'ın rollerini üstlenmek heyecan verici olmalı…

İlker Ayrık: (Gülüyor) Müjdat (Gezen) hocamın rollerini üstlenerek Artiz Mektebi'ne dahil oluşum doğrusu bana atılan büyük bir kazıktır. Çünkü bana aşırı heyecan yükledi. Müjdat hocamın dizinin dibine gelişimin üzerinden 17-18 yıl geçti. O benim hocam, abim, babam, süper kahramanım, arkadaşım, yönetmenim, Müjom… O benim her şeyim.

Günay Karacaoğlu: Her zaman kapalı gişe oynamış bu oyunda devlerin rollerini üstlenmek İlker'in de dediği gibi tatlı bir kazık oldu bize. Perran ablayla daha önce birçok oyunda oynadık, dilerim onun rollerinin üstesinden gelirim.

– Artiz Mektebi yeni müfredata göre yazıldı. Ülkemizin eğitim sistemiyle ilgili neler söylersiniz?



İlker Ayrık: Tiyatro, hayatın aynasıdır. Biz de mevcut müfredata ayna tutup seyirciye göstermek istiyoruz. Bir ayda üniversite sınavında üç değişiklik yaşandı.

Günay Karacaoğlu: Bu röportajı yaparken bile müfredatımızda birçok şey değişmiş olabilir (gülüyor). Müfredattan çaktırmadan Atatürk'ün çıkarılmasını fark ettiğimizi gösteriyoruz Artiz Mektebi'nde.

Betül Demir: Ne yazık ki çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine fırsat vermeyen bir sistem bu. Geçtiğimiz yıl bir müsameresine ilk çıktığım ilkokulun tiyatro sahnesini kazancımın büyük bölümünü harcayıp yaptırdım. Bu yaptırdığım ikinci okulum oldu. O sahneden şimdi de onlar sanata göz kırpsınlar istiyorum.