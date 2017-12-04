4 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar….

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, binlerce vatandaşın zengin olma hayallerini süsleyen 4 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından canlı yayında belli oldu. Noter huzurunda e 4 Aralık 2017 On Numara ikramiyesi kazanan22 şanslı numara açıklandı. İşte On Numara Sonuçları...

Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını açıkladı. Kısa sürede zengin olmak isteyen vatandaşlar şansını On Numara oynayarak denedi. Milli Piyango İdaresi On Numara Çekiliş sonuçlarını canlı yayında açıkladı. On Numara sonuçları http://www.mpi.gov.tr adresinden yayımlanıyor. 4 Aralık On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte bu haftaki şanslı On Numara sonuçları…

Noter huzurunda açıklanan 22 şanslı numara şöyle:

3 5 6 8 11 13 15 16 19 22 25 26 29 34 41 42 44 51 66 69 74 77

GEÇEN HAFTA KAZANAN NUMARALAR

MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA – KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ

7, 8, 12, 19, 20, 28, 31, 34, 36, 47, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 77, 78

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.