5 Aralık hava durumu: Soğuklar bastırdı, kar geliyor! Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika uyarıları peş peşe geldi!

Kışı tam anlamıyla yaşamaya başladık. Bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece altına düştü. Meteoroloji ve AKOM pek çok il ve bölge için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yüksek bölgelerde yağış kar şeklinde olacak. Özellikle yola çıkacaklar yoğun yağışa karşı çok dikkatli olmalı. İşte uyarı yapılan il ve bölgeler, İstanbul’un 5 günlük hava durumu raporu ve 5 günlük haritalı hava tahmini…
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Malatya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ordu ve Giresun’un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Antalya Körfezi, Doğu Akdeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; sabah saatlerinde Batı Karadeniz, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların sebep olacağı olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:
Yağışların; Bolu çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm. ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
EDIRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DENIZLI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
IZMIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla Isparta çevreleri ile iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MERSIN °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatleirnde karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak, Ordu ve Giresun’un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm. ve üzeri) şeklinde olması beleniyor.
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
ÇORUM °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu
VAN °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SIIRT °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de kuvvetli fırtına , Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Karadeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Marmara: Hava Durumu:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 3 ila 5 (20-40km/sa), akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ye yer 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Ege: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, akşam 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Akdeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-70km/sa), yer yer 7 ila 9 (70-90km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-70km/sa)kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, doğusu 4,0m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Van Gölü: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.