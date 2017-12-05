5 Aralık hava durumu: Soğuklar bastırdı, kar geliyor! Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika uyarıları peş peşe geldi!

Soğuk hava aniden bastırdı. Tüm ülkede sıcaklıklar 6-10 derece düştü. Yüksek bölgelerde yağış kar şeklinde olacak. Dışarı çıkarken mutlaka kalın giyinmek ve yoğun yağışa karşı önlem almak gerekiyor. Meteoroloji ve AKOM'dan de özellikle yola çıkacaklara ve yoğun yağış alacak bölgelere peş peşe uyarılar geldi. İşte uyarı yapılan il ve bölgelerimiz....

Kışı tam anlamıyla yaşamaya başladık. Bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece altına düştü. Meteoroloji ve AKOM pek çok il ve bölge için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yüksek bölgelerde yağış kar şeklinde olacak. Özellikle yola çıkacaklar yoğun yağışa karşı çok dikkatli olmalı. İşte uyarı yapılan il ve bölgeler, İstanbul’un 5 günlük hava durumu raporu ve 5 günlük haritalı hava tahmini…

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Malatya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ordu ve Giresun’un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Antalya Körfezi, Doğu Akdeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; sabah saatlerinde Batı Karadeniz, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların sebep olacağı olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

Yağışların; Bolu çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm. ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

EDIRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENIZLI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

IZMIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla Isparta çevreleri ile iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MERSIN °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatleirnde karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak, Ordu ve Giresun’un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm. ve üzeri) şeklinde olması beleniyor.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ÇORUM °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu

VAN °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SIIRT °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de kuvvetli fırtına , Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Karadeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Marmara: Hava Durumu:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 3 ila 5 (20-40km/sa), akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ye yer 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Ege: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, akşam 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Akdeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-70km/sa), yer yer 7 ila 9 (70-90km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-70km/sa)kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, doğusu 4,0m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Van Gölü: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.