9 TÜBİTAK mühendisi FETÖ’den tutuklandı!

Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) çalışan 13 mühendisten 9'u tutuklandı

Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) çalışan 13 mühendisten 9'u tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenirken, 4’ü kurumun eski çalışanı olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda önemli projelerde yer alan kişiler gözaltına alınırken, 14 kişinin Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev aldığı tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından FETÖ/PDY’ye üye olmak ve Bylock kullandıkları suçlamasıyla 2’si kadın 13 mühendis bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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9 MÜHENDİS TUTUKLANDI

Kocaeli’de FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 TÜBİTAK mühendisinden İ.S, M.S, E.K, C.D, O.G, M.O, L.Ö.Y, O.K. ve F.K tutuklandı, F.S.İ. ve A.İ. ile Ö.E.D. ve R.D. adli kontrol kararı ile serbest kaldı.