ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlarla görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesi ise 'Adil Öksüz bilmecesi' ve Suriye'deki gelişmeler olacak.

Bugün Türkiye’ye gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir günlük ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlarla görüşecek. Ziyarete yönelik basına bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tillerson-Erdoğan görüşmesinde Suriye’deki savaşın ana konu olacağını söyledi. Bakanlık yetkilileri, Tillerson’un Erdoğan ve bakanlarla Suriye’de Irak Şam İslam Devleti’yle (IŞİD) mücadeleyi ele alacaklarını belirtti.

ANA GÜNDEM FETHULLAH GÜLEN

BBC’nin haberine göre; yetkililer, Türkiye’deki 16 Nisan anayasa referandumu öncesindeki siyasi atmosferle ilgili, “Bu son derece duyarlı olduğumuz bir konu ve Dışişleri Bakanı oradayken buna dikkat edecek” dedi.

ABD’li yetkililer Erdoğan ve bakanların, ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in iadesi konusunu gündeme getirmelerini de beklediklerini söyledi. Ankara’daki görüşmelerin odak noktasının ise ABD öncülüğündeki Rakka operasyonu, militanların terk ettiği bölgelerin normalleştirilmesi ve mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlama gibi konuların olması bekleniyor. ABD ile Türkiye arasında Suriye’deki YPG-PYD güçleri konusundaki görüş ayrılıklarının da masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

DIŞİŞİŞLERİ: ABD İLE İLİŞKİLER TÜM VEÇHELERİYLE…

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 30 Mart 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakan'ın Sayın Bakanımızla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.

ADİL ÖKSÜZ MUAMMASI

Görüşmelerde 15 Temmuz darbe planının kilit ismi “Adil Öksüz ile ABD arasında olduğu iddia edilen ilişkinin” de masaya yatırılabileceği belirtiliyor. Dün hakkında iddianamesi tamamlanan Öksüz’ün 21 Temmuz günü ABD Konsolosluğundan arandığı tespit edilmiş, konsolosluk cephesi ise “vizesini iptal ettiğimiz herkesi arıyoruz. Rutin bir telefon” açıklaması yapmıştı. Başbakan Binali Yıldırım da söz konusu açıklamayı ‘tatmin edici’ bulmadığını açıklamıştı. FETÖ’nün hava kuvvetleri komutanı olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, “Adil Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rolünün olduğunu biliyoruz, kilit isim olduğunu biliyoruz, maalesef şu anda da firari durumda. Generallere falan emir veriyor. Daha sonra ilk ifadesinde buraya tarla bakmaya gelmiştim gibi bir ifadeyle geçiştiriyor. Ondan sonra firari durumda. Bu çok ilginç. Amerika’nın İstanbul Başkonsosluğundan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve ifadelere girmesinden sonra konsolosluğun da ‘Biz vizesini iptal etmek için aradık, 15 Temmuz’un faillerinden biriydi, onun için biz de duyarlılık gösterdik, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı sorumlu davrandık, hemen vizesini iptal ettik’. Resmi açıklama bu. Yersen. Ama tabii başka şeyler var mı yok mu bakmak lazım. Ne kadar her iş bitti de o mu kaldı diye insan bu soruyu sormaktan geri duramıyor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz” demişti.