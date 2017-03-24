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AKP’li İlçe Başkanı’ndan Bakan Soylu’ya skandal karşılama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün Diyabarkır'da yaptığı konuşma öncesi skandal anlar yaşandı. Bakan Soylu'nun konuşması öncesi selamlama konuşması yapan AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy büyük bir gafa imza attı. Aksoy, "kargaşanın, kaosun, terörün mimarı Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bey" dedi.
20:0724 Mart 2017
Gündem
AKP’li İlçe Başkanı’ndan Bakan Soylu’ya skandal karşılama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün Diyabarkır'da yaptığı konuşma öncesi skandal anlar yaşandı. Bakan Soylu'nun konuşması öncesi selamlama konuşması yapan AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy büyük bir gafa imza attı. Aksoy, "kargaşanın, kaosun, terörün mimarı Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bey" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla önceki gün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleşen programda konuşan AKP İlçe Başkanı Nimet Aksoy, büyük bir gafa imza attı.

 

Soylu'nun konuşmasından önce bir selamlama konuşması yapan AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy, Bakan Soylu'yu “bölgedeki kargaşanın, kaosun, terörün mimarı” olarak tanımladı.

“ASKERLERİMİZ ASLANLAR GİBİ KAÇIYOR” DEMİŞTİ

Kendisi de benzer bir hataya düşen Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde “askerlerimiz aslanlar gibi kaçıyor” diyerek gündem olmuştu.

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