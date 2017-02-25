AKP’nin referandum kampanyası başlıyor

AKP'nin referandum kampanyası bugün Başbakan Binali Yıldırım ve partililerin katılımıyla Ankara'da Arena Spor Salonu'nda başlıyor.

Başbakan Binali Yıldırım salon dışındaki kalabalığa sesleniyor

AKP, 16 Nisan'da yapılacak referandum oylamasına 50 gün kala kampanyasını tanıtıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu'na gelmesi planlanan yaklaşık 40 bin partiliye, “50 gün boyunca çalmadık kapı bırakmayın” mesajını verecek. Tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okunacak.

BAHÇELİ DETAYI

15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananların işleneceği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüntülerine de yer verileceği öğrenildi. Toplantı ile beraber AKP'nin referandum kampanyası da resmen başlayacak.

DÜN GECEDEN ALARM VERİLDİ

Kazım Karabekir, Hipodrom ve Cumhuriyet Caddeleri ile spor salonuna çıkan yollar, tanıtım toplantısı nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Spor salonunun etrafı, AK Parti bayrakları donatıldı. Partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren spor salonuna giriş yapmaya başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Arena Spor Salonu’na giremeyen vatandaşlar için dışarıya dev ekran kuruldu.

‘KARARIMIZ EVET’ PANKARTLARIYLA ‘EVET’ YAZILI BALONLAR SALONDA

Tanıtım toplantısının yapılacağı salona; ‘Türkiye’nin meselesi gençlerin meselesi’, ‘Yıkılmadık, yılmayacağız aksine biz daha yeni başlıyoruz’, ‘Kararımız evet’, ‘İstikrar için veriyorum oyumu alayınız gelse yıkamaz şanlı Çorum’u’, ‘Mesele vatan olunca teferruat olur siyaset’ pankartlarıyla ‘Evet’ yazılı balonlar asıldığı görüldü. Ellerinde Türk bayrakları bulunan partililer, ‘Daima aşk, daima millet’ ezgilerine eşlik etti. Öte yandan sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, ‘DaimaMilletKararımızEvet’ etiketiyle hashtag açıldı. Katılımcılar, bu etiketle sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı.