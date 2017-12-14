Alarko Holding’in sahibinden çalışanları hakkında FETÖ iddiası!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şirketlerindeki bazı çalışanlarının FETÖ ile irtibatlı olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa ifade veren Leyla Alaton, çalışanlarından bazılarının FETÖ adına çalıştığından şüphelendiğini söyledi. Alaton'un, “Hoca” adında birini duyduğunu ancak kim olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİLERİN İSİMLERİNİ SAVCILIĞA VERDİ

Şüphelendiği kişilerin ismini savcılığa verdiği belirtilen Alaton'un bu kişilerin araştırılmasını ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılmasını talep ettiği öğrenildi.