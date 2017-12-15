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Altunizade’de yaya üst geçitleri kaldırıldı

Üsküdar Altunizade'de Mahir İz Caddesi ile Kısıklı Caddesi üzerinde bulunan dört yaya üst geçiti, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattının faaliyete geçecek olması sebebiyle kaldırıldı.

04:5515 Aralık 2017
Gündem
Altunizade’de yaya üst geçitleri kaldırıldı
Üsküdar Altunizade'de Mahir İz Caddesi ile Kısıklı Caddesi üzerinde bulunan dört yaya üst geçiti, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattının faaliyete geçecek olması sebebiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metro hattının ilk etabının hizmete alınmasıyla, daha önce yaya geçişleri için kullanılan Altunizade kavşağındaki dört yaya üst geçidi kaldırıldı.

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Vatandaşlar geçişler için bundan böyle Altunizade metro durağı alt geçitlerini kullanılacaklar.

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Metro inşaat firması yetkilileri tarafından yapılan çalışmada, üst geçitler parçalar halinde kesilerek vinç aracılığıyla TIR’lara yüklendi. İHA

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