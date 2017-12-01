Anıtkabir’de rekor kırıldı! Yıl bitmeden 6 milyonu aştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı 2017 yılının 11 ayında rekor düzeyde ziyaret edildi. Yıl bitmeden Anıtkabir’in yerli ve yabancı toplam ziyaretçi sayısı 6 milyon 391 bin 238 oldu.

Genelkurmay Başkanlığı Anıtkabir ziyaretçi sayısını açıkladı. Buna göre, Atatürk'ün ölüm yıldönümünün de olduğu Kasım ayında Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.

Kasım ayında Anıtkabir'i 18 bin 535'i yabancı olmak üzere 1 milyon 670 bin 732 kişi ziyaret etti. 2017 yılının 11 ayının toplamında ise ziyaretçi rekoru kırıldı. Yıl bitmeden Anıtkabir'in yerli ve yabancı toplam ziyaretçi sayısı 6 milyon 391 bin 238 oldu.

Anıtkabir'i 2016 yılında 4 milyon 598 bin 617, 2015 yılında ise 5 milyon 68 bin 608 kişi ziyaret etmişti. Anıtkabir'in 11 aylık ziyaretçi sayısı şöyle:

“Ocak 184 bin 883, Şubat 249 bin 923, Mart 353 bin 702, Nisan 528 bin 315, Mayıs 665 bin 499, Haziran 277 bin 511, Temmuz 396 bin 595, Ağustos 724 bin 172, Eylül 358 bin 859, Ekim 981 bin 47, Kasım 1 milyon 670 bin 732.” (ANKA)

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