Ankara’da yarın okullar tatil mi? (13 Ocak) Ankara valisi kar tatili ilan etti mi?

Ankara’da kar yağışının başladı. Sosyal medyada Ankara’nın çeşitli ilçelerinde kar bastırdığı belirtiliyor ki bu da öğrencileri kar tatili için umutlandırdı. Ankara’da yarın 13 Ocak günü okulların tatil olması ile ilgili bir açıklama umuduyla öğrenciler Twitter’dan Vali Ercan Topaca’ya mesajlar gönderiyorlar. Ancak Ankara’da kar yağışının kısa süreli olması ve akşam vakti bitmesi bekleniyor. Peki Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter’dan yarın okulların tatil olması ile ilgili bir açıklama yaptı mı?
Ankara valiliğinden henüz yarın yani 13 Ocak için bir kar tatili açıklaması gelmedi. Yine de kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler Ankara Valisi Ercan Topaca’ya Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.
@TopacaErcan Valim 2 Dkda Böyle Oldu Aksama Kadar Ne Olur Kim Bilir Bayıeları nasl Çikacağız Biz Kertenkelemiyiz Biz pic.twitter.com/Y6A6DLXXvf
— Emre (@ByEmreeeeeee) January 12, 2017
@TopacaErcan ANKARADA kar yağıyor valim gel işte tatil et okulları yarın pic.twitter.com/uvC7pgW6PU
— Sarı KANARYALAR (@SarKANARYALAR2) January 12, 2017
@TopacaErcan Valim çok fazla kar yağdı hava sıcaklığı -5 ile -7 derece arasında rica ediyoruz yarın haftanın son günü bi sakatlık çıkmadan .
— Berke sabur (@luciusmalfoy_HP) January 12, 2017
@TopacaErcan Valim nasıl güzel kar yağıyo dimi? Yine tatil değiliz yarın o zaman dans
— ikidelibiarayageldi (@burakmiasena) January 12, 2017
@TopacaErcan valim kar çok yoğun yağıyor şu an, tatil yaparsın artık. Az once eve geldim kardan adam sanıp havuç takmaya kalktılar
— Tsu (@feversuju) January 12, 2017
@TopacaErcan Dışarıda kar yağıyor
Herkez camdan bakıyor
Herkez o güzel haberi bekliyor
Twittere bakıyor
— Enes Koçpınar (@PitiPitiPu) January 12, 2017