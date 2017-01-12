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Ankara’da yarın okullar tatil mi? (13 Ocak) Ankara valisi kar tatili ilan etti mi?

Ankara'da çeşitli semtlerde başlayan kar yağışı öğrencilerde kar tatili beklentisi oluştu ve Twitter'dan Ankara Valisi Ercan Topaca'ya yarın okullar tatil olsun diye mesajlar gönderilmeye başlandı! Peki Vali Topaca'dan 13 Ocak için kar tatili açıklaması geldi mi?
14:5212 Ocak 2017
Gündem
Ankara’da yarın okullar tatil mi? (13 Ocak) Ankara valisi kar tatili ilan etti mi?
Ankara'da çeşitli semtlerde başlayan kar yağışı öğrencilerde kar tatili beklentisi oluştu ve Twitter'dan Ankara Valisi Ercan Topaca'ya yarın okullar tatil olsun diye mesajlar gönderilmeye başlandı! Peki Vali Topaca'dan 13 Ocak için kar tatili açıklaması geldi mi?

Ankara’da kar yağışının başladı. Sosyal medyada Ankara’nın çeşitli ilçelerinde kar bastırdığı belirtiliyor ki bu da öğrencileri kar tatili için umutlandırdı. Ankara’da yarın 13 Ocak günü okulların tatil olması ile ilgili bir açıklama umuduyla öğrenciler Twitter’dan Vali Ercan Topaca’ya mesajlar gönderiyorlar. Ancak Ankara’da kar yağışının kısa süreli olması ve akşam vakti bitmesi bekleniyor. Peki Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter’dan yarın okulların tatil olması ile ilgili bir açıklama yaptı mı?

ÖĞRENCİLER’DEN VALİYE KAR TATİLİ MESAJLARI

Ankara valiliğinden henüz yarın yani 13 Ocak için bir kar tatili açıklaması gelmedi. Yine de kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler Ankara Valisi Ercan Topaca’ya Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

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