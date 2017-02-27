Apartman yöneticisi veteriner hekimle davalık olan hayvansever anne-kız için koruma kararı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, oturdukları apartmanın giriş kapısı yanına, sokaktaki kedilerin beslenmesi için mama kabı ve kedi evi koyan hayvansever anne- kıza bina yönetimi tarafından dava açıldı. Bir süre sonra da zinciri kesip kedi evini kaldıran yönetici Veteriner hekim Saygun Ürgen ve apartman görevlisi hakkında, bu kez hayvansever anne- kız suç duyurusunda bulundu. Davalar sürerken, bina yöneticisi ve apartman görevlisi tarafından tehdit edildiklerini öne süren Firdevs Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoy için, savcılık koruma kararı verdi.

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, oturdukları apartmanın giriş kapısı yanına, sokaktaki kedilerin beslenmesi için mama kabı ve kedi evi koyan hayvansever anne- kıza bina yönetimi tarafından dava açıldı. Bir süre sonra da zinciri kesip kedi evini kaldıran yönetici Veteriner hekim Saygun Ürgen ve apartman görevlisi hakkında, bu kez hayvansever anne- kız suç duyurusunda bulundu. Davalar sürerken, bina yöneticisi ve apartman görevlisi tarafından tehdit edildiklerini öne süren Firdevs Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoy için, savcılık koruma kararı verdi.

Bornova’da, Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Yıldızhan Apartmanı’nın giriş kapısının yanına sokaktaki sahipsiz kedilerin beslenmesi için mama kabı, yağmur ve soğuktan korunmaları için de kedi evi koyan hayvanseverler Firdes Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoy, apartman sakinleri ile tartışmaya başladı. Apartman sakinleri geçen mayıs ayında yaptıkları toplantı ile mama kabı ve kedi evinin buradan kaldırılması, bina çevresindeki başka yere de konulmaması konusunda karar aldı. Bu karara rağmen hayvanseverler kedi evini kaldırmayınca, apartman yöneticisi Veteriner Hekim Saygun Ürgen, kaldırılmasının sağlanması için dava açtı. İzmir 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan bu dava henüz sonuçlanmadı.

ZİNCİRİNİ KESİP KEDİ EVİNİ KALDIRDI

Dava süreci devam ederken yönetici Saygun Ürgen, bir süre önce zincirini kestiği kedi evini buradan alıp, kullanılmaması için apartmanın içine bir yere kaldırdı. Bunun üzerine Firdes Çırpıcı ile Meral Çırpıcı Gürsoy, yöneticisi Saygun Ürgen ile apartman görevlisi Nurettin Okluoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kulübeyi kaldırmalarının görüntülerinin yer aldığı, apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak verildi.

TEHDİT EDİLDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Hukuki süreç devam ederken, Ürgen ve Okluoğlu tarafından tehdit edildiklerini öne süren, aynı binada oturan hayvanseverler anne Firdes Çırpıcı ve kızı Meral Çırpıcı Gürsoy, can güvenliklerinin tehlike altında olduğunu öne sürerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren savcılık, Firdes Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoy için bir ay süreyle koruma kararı verdi. Anne Çırpıcı ve kızı, herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığında polisi arayıp yardım isteyecek.

‘ÖRNEK OLSUN’

Türkiye’de son yıllarda sahipsiz sokak hayvanlarına bakan hayvanseverlerin sık sık hayvanları sevmeyenler tarafından şiddete ve hakaretlere uğradığını dile getiren Meral Çırpıcı Gürsoy, “Koruma kararı örnek bir karar. Sahipsiz hayvanları soğuktan korumak ve barınacak bir yuva imkanı sağlamak neden suç olarak görülsün. Biz insanlık vazifemizi yapıyoruz. Apartman yönetecisi ve görevlisi tarafından tehdit edildiğimiz için bu başvuruda bulunduk” dedi.

DHA