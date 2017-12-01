Atalay Filiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Seri cinayetler zanlısı Atalay Filiz, Tuzla’da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürüp parasını çaldığı gerekçesiyle tasarlayarak ve bir suçu gizlemek amacıyla adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Filiz’in nitelikli hırsızlık suçundan ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildi.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Atalay Filiz ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Fatma Kayıkçı'nın oğlu ile avukatı da katıldı. Filiz'in avukatı cinayetin tasarlayarak işlenmediğini savunarak, “Atalay Filiz'in ruh hastası olup olmamasıyla ilgili sağlıklı bir şekilde Adli Tıp raporu alınmamıştır. Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporla yargının önünü tıkamıştır” dedi.

TANIK İFADELERİNİ YALANLADI

Duruşmada ilk kez savunma yapmak istediğini belirten sanık Atalay Filiz, “Bu iddianame fiziki delilden çok tanık ifadelerine dayalı. En az 8-10 tane ifade de benim çok pis olduğum ve sürekli ter koktuğumu falan söylediler. Fatma ile aramızın kötü olduğunu ve garsonluktan anlamadığımı falan söylemişler. Fatma beni sevmiyormuş ve sürekli benden şikayet ediyormuş. Peki o zaman Fatma beni neden bir buçuk yıl çalıştırsın. Patron sonuçta beni kapının önüne koyardı. Buradaki tanıklar organize şekilde yalan söylemişlerdir. Fatma'nın gözünde ben bu kadar iğrenç bir adamsan neden beni bu kadar süre çalıştırsın. Tanıkların ifadeleri tamamen yalandır” dedi.

“TASARLAYACAK OLSAM BAŞKA TÜRLÜ YAPARDIM, GERİ ZEKALI MIYIM?”

Sanık Atalay Filiz cinayeti tasarlayarak işlemediğini belirterek, “Benim atılı suçu tasarlayarak işlediğimin delili olarak Nurten Aydın'ın ifadesi geçmiş. Benim Fatma'yı 3 hafta boyunca takip ettiğim ve bu sebeple cinayeti tasarlayarak işlediğim ileri sürülmüş. Ben cinayet işleyecek ve tasarlayacak olsam neden Fatma ile karşılaşayım? Geri zekalı mıyım? Gizli gizli izlerim, pencereden bakarım. Öyle takip ederim. Tasarlayacak olsam başka imkanlarım da vardı. Benim Fatma ile aram zaten iyiydi. Yapacak olsam kapalı kapılar ardında yapardım” diye konuştu.

“İZMİR'DE BENİ İHBAR EDEN KİŞİYİ DE ÖLDÜRÜRDÜM”

Yakalanmamak için öldürme iddiasını da kabul etmediğini belirten sanık Filiz, “Yakalanmamak için olsaydı, İzmir'de minibüste beni görünce polisi arayan şahşı da öldürürdüm. Onu neden öldürmedim. Tuzla'da yakalanma riskim olduğunu bilsem orda mutlu değilsem orada neden durayım. Çeker giderdim. Fatma'nın ölmesini istemem için bana rahat batması lazım. Her şeyim güzeldi, rahattım, düzenim yerindeydi. Fatma beni yakalatacak olsa başka yöntemler de bulurdu” ifadelerini kullandı. Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra parasını çaldığı iddiasına karşı Filiz, “Bu olayın parayla ilgisi yok. Keşke olay parayla ilgili olsaydı. Öyle olsa Fatma burada olurdu ben de burada olmazdım. Hırsızlık suçlamasıyla ilgili tutarlı bir ifade de bulunulamamıştır. Çaldığımı iddia ettikleri paranın miktarı her ifade de farklı söylenmiştir.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atalay Filiz'i ‘tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra parasını çaldığı iddiasıyla da ‘nitelikli hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Filiz hakkında mahkeme, delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.