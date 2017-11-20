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Aydın’da iki otomobil çarpıştı! 2’si ağır 9 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

03:2720 Kasım 2017
Gündem
Aydın’da iki otomobil çarpıştı! 2’si ağır 9 yaralı
Aydın'ın Didim ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Didim-Söke Devlet Kara yolu üzerindeki Akyeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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Didim’den Söke yönüne giden Oktay Yıldırım yönetimindeki 27 TN 800 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak geçiş yaptığı iddia edilen Mutlu Karakoç yönetimindeki 35 GB 3495 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Kazada, sürücüler Mutlu Karakoç ve Oktay Yıldırım ile birlikte, her iki otomobildeki Abdülkadir Karakoç, Şengül Karakoç, Kadir Eroğlu, Ayla Eroğlu (3), Hatice Eroğlu, Hüseyin Güler, Şevket Şahlan yaralandı.

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Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Şengül Karakoç ve Hatice Eroğlu’nun hayati tehlikeleri sürerken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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