Aziz Sancar’dan ‘Evrim teorisi’ açıklaması

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye'de evrimin eğitim müfredatından çıkarılması sonrası, kendisinin söylediği sözlere yönelik açıklama yaptı.

Türkiye’de Evrimin eğitim müfredatından çıkarılması sonrası, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın, “Türkiye’de Evrimi ne zaman öğretelim kavgası beni çok kızdırdı. Türkiye’nin çok sorunu var. Bir krizden öbürüne geçiyoruz. Ben Allah’a inanıyorum, Evrim olmuş olmamış fark etmez, inanan inanır inanmayan inanmaz” dediği ileri sürülmüştü.

Sancar'ın söylediği ileri sürülen sözlerinin Türkiye'de gündem olmasının ardından Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Sancar’a ‘Evrim’ yanıtını ve konu hakkındaki görüşünü sordu.

Bursalı köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Sancar araştırma makalelerinde evrimsel gelişmeye göndermeler yapan bir insan. Biyolojik varlığımızı evrimsel gelişmeden ayrı tutmak asla olası değil. Bunları bildiğim için Sancar'a sordum, nedir bu? Nihayet Gürcistan'dan önceki gün döndü ve yanıtladı: Evrim gerçektir!”

Verdiği yanıtı yayımlama izni de verdi ama şunu da yazmak koşuluyla:

‘Aziz'i en çok üzen Türkiye'de üstümüze aptal tozu serpilmiş gibi durmadan akla mantığa sığmayacak sebepler bulup, tüm enerjimizi bu suni kavgalara harcıyor ve ülkemize zarar veriyoruz, bu büyük bir günahtır…’

Tamamen katılıyorum. Yazıktır, günahtır bu ülkeye

Peki, gerçek neydi?

“Bir gencimiz bilim ve inanç konusunda soru sordu. Ona şu yanıtı verdim: ‘Ben Müslümanım ve Allah'a inanıyorum. Evrime inanmak gibi bir şey yoktur, Evrim bir gerçektir ve inanç meselesi değildir.”

Aziz Hoca: “Suni kavgalar çıkarıp ülkemizi krizlere sürüklüyoruz… Bence bu suni kavga başka şeylerde olduğu gibi maalesef Amerika'dan ithaldir. Dünyanın en albenili ‘yaratılış müzesi' benim eyaletimin batısındaki Tennessee'dedir ve Türkiye'deki birçok ‘creationist' buradaki yobazlardan ithal malı fikirlerle maalesef ülkemizi fuzuli işlerle meşgul ediyor.'”

“BİLEREK YANLIŞ YANSITILDI”

Aziz Sancar'ın kendisine verdiği yanıtları köşesine taşıyan Orhan Bursalı, Aziz Sancar'ın evrim ve evrimcilerle ilgili şu görüşlerini de aktardı:

“‘En eski evrimciler İslamın Altın Çağı denen dönemde şimdiki Irak'taki Müslüman bilim adamlarıydı; bunu evrim fikrinin tarihçesi üzerine bir kitapta okudum.'

Aziz Hoca, kimya profesörü eşi Gwen'den önce evrim fikrini öğrendiğini söylüyor. Nedeni, Gwen'in okuduğu yıllarda Teksas'ta ortaeğitimde evrim okutulmamasıydı. Evrimi yine reddeden bir Methodist üniversitede okudu. Teksas'ta evrime karşı savaş açanlar o zaman başarı kazanmışlardı. Hoca diyor ki, “Şimdi ikimiz de evrim ve Allah hakkında benzer fikirdeyiz. Amerikalıların dediği gibi ‘you can't cover the sun with mud' (Güneşi balçıkla sıvayamazsın). Evrim vardır ve kim ne derse desin bu gerçek ortadadır.”

Aziz Hoca, Azerbaycan'daki konuşmasının Türkiye'ye bilerek yanlış yansıtıldığını düşünüyor. Medyaya hiç de çıkmak istemediğini biliyorum. Kendisine gelen görüşme, söyleşi vb. taleplerine yok diyor. Çünkü bu anlamsız tartışmaların içine çekilmek istemediğini belirtiyor.

Şu sözleri ne kadar doğru:

‘Bu gibi abes işlerle uğraşsaydım sigaranın DNA'da kanserojen tahribatının haritasını, “Piri Reis Haritası”nı yapabilir miydim…’”