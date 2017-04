Devlet Bahçeli canlı yayında konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı. Bahçeli, "Şimdi bir danışman kalkıyor eyalet sisteminden bahsediyor. Ak Parti'nin hedeflerini sabote ediyorlar. Cumhurbaşkanı da ses çıkarmıyor ise ülkücülerin kararı ne olabilir. Bunları düşünmek lazım. Benim iletmeme gerekte yok. Herşeyi takip eden bir Cumhurbaşkanı, Başbakan... O zaman herkesin emeğini sabote eden biridir. Benim danışmanım eyalet sistemi dese hemen görevden alırım. Boş laflar bunlar" dedi.

Bahçeli’den satırbaşları;

“Bu sürece nasıl gelindi. Türkiye’de 9 ocak’tan itibaren değerli Ak Parti üyeleri tarafından sunulmuş olan teklifle birlikte çok tartışmalar olmuştu. Milletimizin açısından geleceğimiz için önemli rol oynayacaktır.”

“Gelişmeleri takip ettiğimiz zaman bir beka sorunu görmüş oluyoruz. Birinci temel sorun birlik ve bereberliğimizin bozulması. MHP olarak başından bu yana parlamenter sistemi savunmuşuzdur. 1973 yılı parti programı hazırlanmasında özellikle üzerinde durduğumuz güçlü iktidar üzerinedir. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı zor durumları düşünerek karar verilmiştir. MHP parlamenter sistemin korunması güçlenmesinden yana olmuştur. Parlamenter sistemi özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu sorunları baz alarak bir sigorta olarak görmüştür. Biz o zamanlar halkın cumhurbaşkanını seçmesini istemedik. 12 Eylül öncesinde 115 turdan sonra cumhurbaşkanı seçilememiştir. Toplumu zarara uğratan bir 12 Eylül’le karşı karşıya kalmışızdır. Bir anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesiyle farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Bu seçimlerimlerin temelini temsil edilen cumhurbaşkanı seçiminde MHP hayır oyu kullanmıştır. Cumhurbaşkanı seçimiyle sürekli tırmanan terör Türkiye için bir risk teşkil etmekteydi. Netice itibariyle cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. ”

“Sorun Ak Parti’deyse bu sorunu onlarla çözsünler MHP’yi neden alet ediyorlar. Ak Parti’ye ne destek vereceğiz zaten içerde 316 kişiler. MHP siyaseti yönlendirme gibi ihtiyacı yoktur. MHP yanar bir parti değildir.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN ANLAMASI MÜMKÜN DEĞİL”

“Sayın Kılıçdaroğlu’na saygı duyarım. Referandum sürecinde hiçbir şeyi anlamamış ya da anlamak istememiştir. MHP’yi anlamıyor ise 60 günden beri bu konuşuluyor. İlkokuldan birini çağırsanız 18 maddeyi anlatsanız bu anlarda onun anlamaması mümkün değil.”

“Cumhurbaşkanına birşey oldu yardımcısı cumhurbaşkanı yetkisiyle idareyi alacak. Onun yerine vekalet eden kişi yeniden başkanlık seçimi için ona göre davranacaktır. Cumhurbaşkanının rahatsızlığı kadar devamı söz konusu değildir.”

“İster parlamenter ister bir partinin üyesi iken seçilmiş olsun. Tarafsız olacağım sözü önemli erdemdir. Ama tarafsız olması mümkün değildir. Süleyman Demirel cumhurbaşkanlığı yaptı sen Doğruyol Partili değilsin demek doğru mudur?”

“Bunu tehdit olarak algılamamak lazım. Eğer böyle bir düşünce bizde hakim olsa gidipte kürsüyü elinizin tersiyle şöyle itseniz bize ne faydası olacak. Bunu ülkücü yapmaz. İlle de bazı televizyonlarda gece gündüz bunları televizyonlara çıkararak MHP’yi karalamaya kimsenin hakkı yok. Türkiye’de bazı şeyler var. Kim figürandır, kim oyuncudur, kim senaristtir. Onların haricinde de var ama seviyeli muhalefet yapacak. Partisinin faydasına yapacak.”

“BENİM DANIŞMANIM ‘EYALET SİSTEMİ’ DESE HEMEN GÖREVDEN ALIRIM”

“Sayın Başbakan Binali Bey’in, Cumhurbaşkanının dolaşmadığı ulaşmadığı yer kalmadı. Şimdi bir danışman kalkıyor eyalet sisteminden bahsediyor. Ak Parti’nin hedeflerini sabote ediyorlar. Cumhurbaşkanı da ses çıkarmıyor ise ülkücülerin kararı ne olabilir. Bunları düşünmek lazım. Benim iletmeme gerekte yok. Herşeyi takip eden bir Cumhurbaşkanı, Başbakan… O zaman herkesin emeğini sabote eden biridir. Benim danışmanım ‘eyalet sistemi’ dese hemen görevden alırım. Boş laflar bunlar. Rejim değişikliği değil hükümet sistemi bu. Ülkücü hareket etkilenmez bunlardan. Partiyle ilişkisi kesilmiş olanlar her gün televizyonlarda. Hele Kılıçdaroğlu’nun davranışları konuşması. MHP içinde bazıları derki çok güzel hizmetler yapıldı diyebilir Cumhurbaşkanı için… İstemeyen de olabilir. Giden gider kalanlar yetiyor zaten.”

“Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı söz konusu değil benim için. Hiçbir planım olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı Hükümet seçimi ayrı. 2019’da kim öle kim kala. Kendiside söylüyor zaten bunu.”

“Bu kadar söylemlerden sonra HDP’yi canlandırmak istiyorlarsa Kandil’e niye gidiyorlar.”

“Barzani’nin Türkiye’de bayrağını dalgalandırmaları bu teşvik edicidir, cesaretlendiricidir… Cumhurbaşkanı, Başbakan bu konuda kesin tavırlı ‘Bayrak insin’ diyor. MHP olarak bu kararlılığı gösterirlerse destekleriz”

“TÜRKİYE’DE YENİ BİR DARBE TEŞEBBÜSÜ OLMAZ”

“Herhangi bir risk olarak görmüyorum. Türkiye 15 Temmuz’dan beri her türlü güvenliliği almaktadır. Bunlarla mücadele devam etmektedir. Yurtta Sulh konseyi olarak bir bildiri okunmuştur. Böyle bir bildiri sadece askerlerden teşkil etmez. Mutlaka sivil ayağı vardır bunların. Sorgulamalarla bir sonuca gidilebilir. Bizim içimizde bir kaç tane olduğunu biliyorum. Partiden ayrılanlar var başka türlü davrananlar var. Olabilir diye düşünüyorum. FETÖ terör örgütü çok yaygın çalışma içine girmişlerdir. Eğitim, emniyet, askeriye içine girmişlerdir. Göz yumulduğu söylenebilir. Birini tutuklamış olsanız götüreceğiniz yer emniyettir. Oradan savcılağa götürseniz orada da var. Siyasi ayağı olmaması mümkün değildir. Bu kadar geniş kapsamlı çalışmayla uluslararası destekle, 8 alanda egemenlik kurmuş bir faaliyetin amacı nedir? İşte siyasallaşma sürecinde MHP üzerinde oyun oynadıklarını kesin biliyorum. Ülkücü kardeşlerimin incelemelerinde yarar vardır. Olağanüstü kongre isteyebilirler… Sade bir kurultay çalışması değildir bu. Bazıları şu an tutuklanmış durumdalar. MHP kendi üzerinde oynanan oyunları not almıştır. Bir partiyi olağanüstü kurultaylarla zayıflatma, itibarsızlaştırmaya çalışmaktır”

KONTROLLÜ DARBE

“Kontrollü darbe eden kişinin kontrolün kimde olduğunu bilmesi lazım. Bu kadar geniş bir alanda 15 Temmuz yaşanmış ise. O kadar ölen o kadar gazi olanlar… Bunun bir kontrolsüz olması mümkün müdür? Böyle bir şey olabilir mi? Bunları söylemek istemem ama artık açıklığa ulaşması lazım. 15 Temmuz’da genel merkeze geldim. Partiye dönmeyi tercih ettim. Söz dolaşıyor ortalıkta. Saat 21:45 … Hala uçaklar uçuyor. Bazı arkadaşlarımızda gelişmeleri takip etmekte olduğu için benim nerede olduğumu soruyorlar. Partiye geldi arkadaşlarımız. Kendilerine bu kalkışma hareketine benziyor. Kabul edilemez. MHP’nin tavrı olması lazım. Milliyetçiliği savunuyorsak, demokrasiyi de savunmamız lazım. Sayın Başbakanı arayınız dedim. Özel kaleminde arkadaşımız çıktı. Kendisine ulaşılamıyor ama söylediğini iletirim. Başbakana lütfen iletin bu bir kalkışmadır. Hükümetin yanındayız. Bu benim irademdir, kararlılığımdır. Bunu kalkıp kontrollü darbedir demek. Yarın Kılıçdaroğlu’nun cevaplamasının zor olduğu ifadelerdir. Dikkat etmesi lazım.”

MECLİS’İ FESİH TARTIŞMASI

“Meclisi fesh ediyorsan meclisi de fesh ediyorsun. Karşılıklı yani.”

SEÇİM YAŞININ 18’E DÜŞÜRÜLMESİ

“18 yaşındaki kızları da askere mi alacağız?. Bunlar 60 günden beri öze inmemek kavramış olunsa bile paylaşmamaktır. Bu toplumu ayrışmadır.”

“İsim babası ben değilim. Uzman arkadaşlarımız ad koymak istemiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demişlerdir. Bana göre de yakışmıştır.”

“O zaman bize muhalif olarak gökkuşağı muhalif kurulmuştu. Vatana ihanet edenlere karşı idamı savunuyoruz. Ama önce bir metni görmemiz lazım. Geriye kadar uzar mı? Neleri kapsayacak?”

“Şu ana kadar siyasi iktidarın Cumhurbaşkanı ile beraber yürütmüş olduğu Suriye politikasında isabet olduğu kanaatindeyim. Suriye’de bir Kürdistan kurulması amacı güdülmektedir. ABD’nin yandaş olması onlara her türlü desteği vermesi kabul edilemez. Türkiye’yi tehdit edebilecek davranışlardan uzak durması gerekir.”

“Almanya ve Hollanda’nın tavrı, Türkiye’deki hayırcılarla beraber bir düşünce ile hareket edilmesi büyük sıkıntılara yol açacak davranışlardır. Almanya ve Hollanda’nın davranışlarını tekrar gözden geçirmeleri gerekir.”

“Bu ülkenin insanları 16 Nisan’da mutlaka sandığa gitmelidir. Milletimiz için referandum hayırlı olacaktır.”

