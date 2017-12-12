Bakanın kardeşi MEB’e genel müdür oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne , Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kardeşi, Mehmet Nezir Gül atandı. Nezir Gül, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapıyordu.

Milli Eğitim Bakanlığında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel'in yerine Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bölümünde daire başkanı olarak görev yapan Mehmet Nezir Gül getirildi. Atama Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın kararıyla gerçekleşti.

Nezir Gül, 1965 yılında Gaziantep'te doğdu, Nizip İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Nizip’te Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yapan Gül, ardından Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde görev yapmaya başladı. Diyanet çocuk, Anadolu Gençlik gibi dergilerde ve Akit, Milli Gazete ve Milat gazetesinde yazıları ve makaleleri yayınlandı.

BABALARI GÜL KARDEŞLERİ ANLATMIŞTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün babası emekli imam hatip Cemil Gül, verdiği bir röportajda oğlu Abdülhamit Gül ve kardeşi Nezir Gül'ün okul hayatını şu sözlerle anlatmıştı: “İmam hatip o zamanlar bizim evlerimize çok uzaktı. Bayağı bir sıkıntı vardı. O zaman yollar böyle değildi, servis de yoktu. Çocuklarım zorlukla okullarını devam ettirdiler. İmam hatip okulunu bitirdiler. Hem Nezir hem de Abdulhamit imam hatip okulundan mezun oldular. Bana hiçbir sıkıntıları olmadı. Okul tahsilini yaparken çok kanaatkârlardı. Ben, imam hatiptim. O zaman devletin verdiği maaşlar bu kadar yeterli değildi. Bundan dolayı da onlara çok az harçlık gönderirdik. Özellikle Nezir hoca okumayı daha çok severdi. Hep kitap alırdı. Abdulhamit yine öyle. Kitap okumayı severdi. Kütüphaneleri vardı. Her ikisi de küçük yaştan beri okumayı severlerdi. Çocuklarımız öyle bir bolluk içerisinde değil de orta bir hayatta tahsillerine devam ettiler. Okul hayatlarında bizi asla mahcup etmediler. Hem okul hayatında hem de yaşantılarında bizi yorucu ve üzücü bir hareketleri olmadı”