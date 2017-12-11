Bakırköy’de olaylı yıkım

Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri’nin yıkımı esnasında Bakırköy Belediyesi bünyesinde çalışan bir işçi bu sabah hayatını kaybetti. Yıkılan tesisi işleten şirketin yetkilileri Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi. Kaza yerinde kısa süreli arbede çıktı.

Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri yıkımında bir işçi kafasına demir çarpmasıyla hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşlar, Bakırköy Belediyesi’nin tedbir almadan yıkım yaptığını ve işçinin bu nedenle hayatını kaybettiğini iddia ederek, belediye görevlilerine tepki gösterdi. Zabıtalar ile tepki gösteren vatandaşlar arasında arbede çıktı. Olay yerinde inceleme yapmak için bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da tartışmaya katıldı. Kısa süreli çıkan tartışmanın ardından zabıtalar ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi.

BAŞKAN KERİMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Kısa süreli arbedenin ardından bir açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, “Hepimizi derinden sarsan iş kazasında hayatını kaybeden emekçi arkadaşımızın ailesine ve tüm mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Şahsıma yönelik sözlü saldırıda bulunarak provakatif bir eylem gerçekleştiren saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca olayla ilgili ihmal olup olmadığıyla ilgili Belediyemiz ve Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır” dedi.