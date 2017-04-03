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Balıkçıları şoke eden görüntü! Ağa takılan olta katliamı ortaya çıkardı

İnsanı dehşete düşüren görüntüler Sakarya'dan geldi. 1 Nisan'da turna avı sezon açılışına giden balıkçının oltası göle atılmış bir ağa takıldı. 600 metrelik ağı toplayan olta balıkçıları bir katliamı ortaya çıkardı. Ağı kıyıya çeken balıkçılar ağa takılmış yüzlerce ördek, karabatak ve balık ölüsüyle karşılaştı.
Turgut ERAT
14:333 Nisan 2017
Gündem

Ağa takılan olta katliamı ortaya çıkardı paylaşan: Sozcu
İnsanı dehşete düşüren görüntüler Sakarya'dan geldi. 1 Nisan'da turna avı sezon açılışına giden balıkçının oltası göle atılmış bir ağa takıldı. 600 metrelik ağı toplayan olta balıkçıları bir katliamı ortaya çıkardı. Ağı kıyıya çeken balıkçılar ağa takılmış yüzlerce ördek, karabatak ve balık ölüsüyle karşılaştı.

İnsanı dehşete düşüren katliam olta balıkçısı Ramazan Metekoğlu ve arkadaşlarının turna balığı sezon açılışı için Sapanca Gölü’ne gitmesiyle ortaya çıktı. Bot ile açıldıkları gölün ortasında oltalarına takılan balık ağını kıyıya çeken balıkçılar gördükleri karşısında şoke oldular.

YÜZLERCE ÖRDEK, KARABATAK VE BALIK ÖLDÜ

3-4 sefer gölün ortasına gidip göle terk edilen ağları kıyıya getiren balıkçılar yüzlerce ördek, karabatak ve balık ölüsüyle karşılaştı. 6 saat boyunca kıyıya ağ taşıyan balıkçılar aynı bölgede 10 taneye yakın ağ olduğunu da söyledi.

“SESİMİZİ DUYUN”

Katliamı cep telefonu kamerası ile kaydeden balıkçılar, görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp Sapanca Gölü’ndeki canlıların yaşam hakkı için destek istiyor.

Son güncelleme: 14:4103.04.2017
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