Balıkesir bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri (2017)

Bayram namazıyla beraber Türkiye, Ramazan Bayramı'na giriş yapacak. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazını eda edecek birçok vatandaş bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Bayram namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar Google üzerinde "Bayram namazı saat kaçta?" aramaları yapmaya başladı. İşte Balıkesir'de bayram namazının ne zaman kılınacağına dair detaylar ve şehir şehir bayram namazı vakitleri.

Bayram geliyor birçok kişi bayram hazırlıklarına devam ediyor. Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu bayram namazı öncesi büyük önem taşıyor. Bayram namazı ile bayram sabahına merhaba diyecek vatandaşlar için il il bayram namazı saatlerini derledik. Türkiye’nin tüm şehirlerinin bayram namazı saatlerini ve Balıkesir’in bayram namazı ayrıntılarını haberimizin devamında bulabileceksiniz.

BALIKESİR’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlarımız için derlediğimiz haberimizde tüm illerimizin bayram namazı vakitlerini bulabilirsiniz. Balıkesir ilimizde ise bayram namazı Diyanet’in belirlemiş olduğu, 06:27‘de kılınacak.

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BALIKESİR’DE BAZI ÖNEMLİ CAMİLER

Saatli Camii: İlçe merkezinde, İsmet Paşa Mahallesinde yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, 1928'den sonra camiye dönüştürülmüştür.

Hamidiye Cami, Sakarya mahallesindedir. İlçede cami olarak yapılmış tek özgün yapıttır. Sultan Abdülhamit tarafından 19. yy'ın ikinci yarısında yapılmıştır. Melez üslubun bir örneği olan cami, kareye yakın planlı ve kırmızı kesme taştandır.

Hayrettin Paşa Cami; 19. yy'ın ikinci yarısında yapılmış olan kilise daha sonra camiye çevrilmiştir.

Çınarlı Cami; İlçe merkezinde, Hamdibey Mahallesindedir.19.yy'ın ikinci yarısında Ayvalık'ta oturan Rumlarca yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra camiye çevrilmiştir. Moloz ve kesme taş malzemesiyle yapılan yapının planı dikdörtgendir. Ortası kubbe ve yanları tonoz ile örtülü binanın içerisinde tonozların önündeki galeriyi taşıyan kalın sütunlar bulunmaktadır. Bu sütunlar kompozit başlıklıdır.

Çamlık Camii‘de ilçe merkezinde bulunmaktadır.

-Bandırma;

Haydar Çavuş Camii; 19.yy başlarında Haydar Çavuş tarafından yaptırılmıştır.Tek kubbeli kare planlı sade bir yapı olan camiyi, 1873 yılında yanan cami, neo- klasik anlayışta yeniden yapılmıştır. Sunullah Cami, Habibullah Hamarat Cami, Hacı Yusuf Cami, ,Çınarlı Şevkiye Cami,Bandırma Ulu Cami,Eski Doğruca Köyü Cami, Emre Köyü Cami, Bigadiç Yeşilli Cami diğerleridir.

-Burhaniye

Şahinler Köyü Camii; yaklaşık 150 yıllıktır. Türk –İslam aleminde içerisinde eski hat örnekleri olmayan, buna karşın köy mezarlığı ve Rezelli Değirmeni ile çeşitli doğa ve meyve fresklerinden oluşan süslemeli kubbeleriyle çok ayrı özellikte bir camidir. 1993-94 yıllarında Vakıflar Müdürlüğü tarafından Kültür Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu denetiminde restore edilmiştir. Turistlerin ilgi odağıdır.

Koca Cami, Hanay Cami, Çerkeş Cami Minaresi, Hacı Ahmet Cami Hasan Ağa İskele Cami (Osman Ağa Cami) ilçedeki diğer çarpıcı örneklerdir.

-Dursunbey;

Horata Cami Halhallı Cami Yeni Cami Çarşı Cami.

-Edremit

Kurşunlu Camii; Selçuklular döneminde Yusuf Sinan tarafından yaptırılmıştır. Kubbesi kurşunla örtülü olduğundan Kurşunlu Camii denilmiştir. Avlusunda Yusuf Sinan'ın kabri vardır. Başucundaki yazı, Balıkesir sınırları içindeki en eski kitabedir .

İbrahim Cami, Ağa Cami, Pazaryeri Cami, Yakup Ağa Cami, Alemizade Cami, Dedeler Cami , Kavcı Cami, Mahkeme Cami, Hamidiye (Tatarlar) Cami , Bekir Ağa Cami, Altınoluk Beldesi Köyiçi Cami diğerleridir.