Başkanlığa hayır diyenlerin başına gelmeyen kalmadı!

Türkiye, 16 Nisan’daki referandum için gün sayarken, ‘Hayır’ diyen 87 kişi gözaltına alındı, 36 saldırı olayı yaşandı, 2 gazeteci ve 1 profesör işten çıkarıldı, 3 vekilin ihracı istendi. İşte gün gün yaşananlar:

Türkiye, 16 Nisan’daki referandum için gün sayarken, ‘Hayır’ diyen 87 kişi gözaltına alındı, 36 saldırı olayı yaşandı, 2 gazeteci ve 1 profesör işten çıkarıldı, 3 vekilin ihracı istendi. İşte gün gün yaşananlar:

16 Nisan'daki referandumda ‘Hayır' oyu vereceklerini açıklayanların başına gelmedik kalmadı. Sadece ocak ayında ‘Hayır' kampanyasına katılan 87 kişi gözaltına alınırken, eylemler yasaklandı; vatandaşlar darp edildi ve para cezası kesildi. ‘Hayır' diyen gazeteciler işinden oldu. Milletvekilleri de disipline sevk edildi. 2016 Aralık ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında yaşanan

“Hayır” olayları şöyle:

25 ARALIK 2016: İstanbul Beşiktaş'ta “Başkanlığa Hayır” bildirisi dağıtan TKP üyesi dört kişi darp edilerek gözaltına alındı.

2 OCAK 2017: İstanbul Okmeydanı'nda başkanlık karşıtı kampanya yürüten Halkevleri üyesi bir kişi gözaltına alındı.

3 OCAK 2017: Okmeydanı'nda başkanlık karşıtı kampanya yürüten bir kişi gözaltına alındı.

5 OCAK 2017: İzmir'de ‘Hayır' kampanyası kapsamında afiş çalışması yapan beş kişi gözaltına alındı, para cezasına çarptırıldı.

9 OCAK 2017: Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği Platformu'nun TBMM önünde yapacağı ‘Hayır' eylemi engellendi. Polis, plastik mermi ve tazyikli su kullandı.

10 OCAK 2017: Ankara Valiliği kentte her türlü gösteriyi güvenlik gerekçesiyle bir ay süreyle yasakladı.

11 OCAK 2017: “Başkanlığa Hayır” diyen Halkevleri üyesi iki kişi Ankara'da gözaltına alındı. Sinop'ta ise ‘Hayır' afişi asan TKP'li iki kişi gözaltına alındı.

12 OCAK 2017: CHP Karaman Gençlik Kolları üyesi üç kişi #Başkanlığahayır yazmaları sebebiyle gözaltına alındı.

13 OCAK 2017: Adana

Halkevleri üyesi dört kişi “Başkanlığa Hayır” bildirisi dağıtmaları, CHP Mersin Gençlik Kolları üyesi dört kişi ise duvar yazılarıyla ‘cumhurbaşkanına hakaret' ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

14 OCAK 2017: Kadıköy'de “Başkanlığa hayır, gençlik var” bildirisi dağıtan iki kişi darp edildi.

16 OCAK 2017: CHP Konya Gençlik Kolları Başkanı, 15 Ocak'ta metroda yaptığı referandum çağrısının ardından ifade vermek için Konya Emniyeti'ne götürüldü.

17 OCAK 2017: Adana Karşıyaka Mahallesi'nde “Başkanlığa Hayır” bildirisi dağıtan Halkevleri üyesi üç kişi gözaltına alındı.

19 OCAK 2017: Samsun Valiliği, CHP Atakum İlçe Örgütü'nün “Ayağa Kalkıyoruz” kampanyası kapsamında düzenleyeceği “1 Dakikalık Sessiz Hayır” etkinliğine izin vermedi.

23 OCAK 2017: Ankara Batıkent'te ‘Gençlikvar' bildirileri dağıtmak isteyen Genç-Sen üyesi sekiz kişi gözaltına alındı. İstanbul Beşiktaş-Kadıköy vapurunda ise “Başkanlığa Hayır De” şarkısını söyleyen gençlerin gözaltına alınmasını yolcular engelledi.

24 OCAK 2017: Ankara Batıkent ve Dikmen'de “Başkanlığa Hayır” bildirisi dağıtan TKP üyesi 16 kişi gözaltına alındı. Çanakkale'de ‘Yeter' başlıklı bildiri dağıtan TKP üyesi beş kişi ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

25 OCAK 2017: ‘Hayır' oyu çağrısı yapan Kamu-Sen'in genel merkezine 25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Amasya'da ‘Yetmese de Hayır' yazılı bildiri dağıtılması ‘tehlike olabileceği gerekçesiyle' engellendi.

26 OCAK 2017: İstanbul Maltepe'de “Hayır diyenler buluşuyor” etkinliğinin afişlerini asan CHP üyelerinin aracına ateş açıldı. TKH tarafından hazırlanan ‘Hayır Gazetesi'nin ilk sayısının dağıtımı polis tarafından engellendi. Çanakkale Biga'da ‘Yeter' başlıklı bildiri dağıtan TKP üyesi beş kişi gözaltına alındı. Ankara Batıkent'te başkanlık karşıtı bildiri dağıtan TKP üyesi 9 kişi ile Adana'da ‘Yeter' başlıklı bildiri dağıtan TKP üyesi 6 kişi gözaltına alındı.

28 OCAK 2017: Isparta Sulh Ceza Mahkemesi, TKP'nin ‘Hayır' oyu çağrısı yaptığı ‘Yeter' başlıklı bildirilerine ‘cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla arama ve el koyma kararı verdi.

29 OCAK 2017: Bursa'da tekel bayisi işleten bir vatandaş, ‘hayır' oyu vereceğini söyleyince şikayet edildi ve gözaltına alındı. Aydınspor-Hatayspor maçına “Hayır… hayır… Yüz bin kere hayır-Barış Manço'yu rahmetle anıyoruz” pankartıyla girmek isteyen CHP'li üç kişi gözaltına alındı.

30 OCAK 2017: İHA, Doğu ve Güneydoğu illerinde referandumla ilgili yaptığı sokak röportajında, “Hayır” oyu kullanacağını belirten vatandaşların çoğunun düşüncelerini kameralar önünde açıklamaktan çekindiğini açıkladı.

31 OCAK 2017: CHP PM üyesi Seda Kadıgil gözaltına alındı. Kadıgil'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı. Kadıgil, neden ‘hayır' diyeceğini bir videoyla duyurmuştu.

11 ŞUBAT 2017: “Hayır” diyeceğini açıklayan Posta Gazetesi yazarı Hakan Çelenk, işinden atıldı. Çanakkale'deki bir toplantıya katılan ve ‘hayır' oyu vereceğini açıklayan Meral Akşener'in konuşma yapacağı otelin elektrikleri kesildi.

12 ŞUBAT 2017: Twitter hesabı üzerinden maddeler halinde neden “Hayır” diyeceğini açıklayan Kanal D spikeri İrfan Değirmenci, işinden çıkarıldı.

13 ŞUBAT 2017: ‘Hayır' diyeceklerini açıklayan MHP Milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan ile Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Orhan Pamuk'un “Anayasa değişikliğine hayır” dediği söyleşi sansürlendi.

14 ŞUBAT 2017: Konya'da Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından dağıtılan “Sigaraya hayır” afişleri toplatıldı.

16 ŞUBAT 2017: İzmir Balçova'da “hayır” için ev ziyaretleri yapan CHP'li iki kadın, AKP Buca ilçe yöneticisinin sözlü ve yumruklu saldırısına uğradı. Kadınlar şikayetçi oldu.