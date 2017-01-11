Binali Yıldırım’ın ‘İki kaptan gemiyi batırır’ sözlerine karşılık ‘Zaytung yorumu’ güldürdü

Parodi haber sitesi Zaytung, Meclis'teki başkanlık görüşmelerinde kürsüde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerini ti'ye aldı.

Olayları ve haberleri kendine has bir mizahla veren Zaytung, Pazartesi gecesi Meclis’te konuşan Binali Yıldırım’ın ‘İki kaptan gemiyi batırır. Kaptan tek olması lazım’ sözlerini ti’ye alan bir haber yazdı. Zaytung’un bu haberi sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Zaytung’un Yıldırım’ın konuşmasını ti’ye alan haberi:

Başbakan Binali Yıldırım: ”Gemiyi bir kaptanla da batırmak mümkünken ikinciye ne gerek var?”

“Başbakan Binali Yıldırım, bugün yaptığı konuşmada yeni anayasa teklifinin Meclis’te görüşülmeye başlanmasıyla birlikte tekrar gündeme gelen Başkanlık Sistemi’ni, ”Gemi-Kaptan” benzetmesiyle savundu. Ekonomideki hızlı daralmaya ve giderek derinleşen krize dikkat çeken Yıldırım, “Gemiyi batırmak için iki kaptana birden gerek yok. Tek bi tanesi de o işi rahatıkla halledebilir…” sözleriyle yönetimde iradenin tek olması gerektiğine dikkat çekti…

“Boşa maaş alıyorum gibi geliyor”

“Meclis’te yaptığı konuşmada bugün itibariyle AB Doları’nın 3.78, Euro’nun ise 4 TL’yi gördüğünü, enflasyon ve işsizlik rakamlarının alarm vermeye başladığını belirten Başbakan Yıldırım, Türkiye’yi bir gemiye benzeterek şöyle devam etti:

“O zaman soruyorum arkadaşlar, batmakta olan bir gemide neden 2. bir kaptana gerek olsun? Zaten böyle bir durumda fazla bir işlevi olmayan bir kişiye bir de durduk yere maaş verilerek iyice zarara girilisin? Başbakan maaşı dediğiniz şey bugün net 16.000 lira. Nerden baksanız 4000 dolar falan yapıyor şu an. Şahsen hazinemizdeki her bir doların çok kıymetli olduğu böylesine bir dönemde benim bu parayı alırken içim rahat etmiyor. Kaldı ki geldiğimiz nokta itibariyle gemiyi tek bir kaptan da fazla zorlanmadan batırabilir. Hatta aslında ona bile gerek yok, kendi kendine de batıyor diyeceğim ama farklı yerlere çekilebilir diye şeyapmıyorum şimdi…”