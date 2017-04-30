Boş inşaatta, gazete kağıdı üzerinde sünnet

Kahramanmaraş’ın AKP’li Türkoğlu Belediyesi, toplu sünnet şöleni yaptı. Çocuklar, sokak ortasında, gazete kağıdı serilen masalarda sünnet edildi. Hijyenden uzak koşullar tepki çekti

Kahramanmaraş'ın AKP'li Türkoğlu Belediyesi bu yıl 13. Geleneksel Sünnet Şöleni'ni gerçekleştirdi. Şekeroba, Yeşilyurt ve Dedeler mahallelerinde, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için düzenlenen törenin hijyenden uzak koşullarda yapılması ise tepki çekti.

Çocuklar, sokak ortasında ve gazete kağıdı serilmiş piknik masaları üzerinde sünnet edildi. İddiaya göre, sünneti de uzman doktorlar yerine, sağlık memurları ile sağlık koleji öğrencileri yaptı. Türkoğlu Belediye Başkanı AKP'li Osman Okumuş, “Yılda ortalama 500 ile 750 arası çocuğu sünnet ettiriyoruz” dedi.

TETANOSA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Sağlıksız koşullarda yapılan sünneti eleştiren CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, “Hijyenik sünnet diye yoksul aileler kandırılıyor'' dedi. CHP Eskişehir Milletvekili ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Gaye Usluer ise şöyle konuştu: “Sünnet cerrahi bir girişimdir. Gazete kağıtları üzerinde, kim tarafından yapıldığı belli olmayan bu operasyon, tetanos ve geleceğe yönelik psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirebilir. Bu olay suç duyurusu niteliğindedir. İl Sağlık Müdürü nerede?”