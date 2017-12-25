Bu adam koruma ordusunu nasıl aştı! | Son Haberler

Şırnak’ta bir vatandaşın, sıkı korunan Erdoğan’ın yanına yanaşıp sarılması güvenlik zafiyetini gündeme getirdi!..

Erdoğan, hafta sonu Şırnak'ta AKP kongresine katıldı. Konuşma yapmak için sahneye çıktığı sırada bir genç, korumaları atlatıp hızla yaklaştı ve Erdoğan'a sarıldı. Yaşanan bu sürpriz olay bir anlık tedirginliğe yol açarken, Erdoğan'ın koruma zafiyetini de gündeme getirdi. Olayı görenler, “Bu kişi ya bir suikastçı olsaydı?” dedi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta önceki gün AKP'nin İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan partililere hitaben yaptığı konuşmayı tamamlayıp vedalaşırken sahneye bir vatandaş çıktı. Koşarak Erdoğan'a sarılan bu kişi paniğe neden oldu. Onlarca korumayı aşan vatandaşa Erdoğan da şaşkınlıkla tepki verdi. Sahnede ilginç anlar yaşandı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Erdoğan'ın koluyla ittiği kişiyi, korumlar da kucaklayarak uzaklaştırdı. Yaşananlar “Bu adam koruma ordusunu nasıl aştı?” sorusuna yol açtı.

(DHA)