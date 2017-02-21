Cadde ortasında silahlı ve baltalı kavga

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan baltalı ve silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan baltalı ve silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mahmutesatbey caddesi üzerinde karşılaşan 30 yaşındaki Osman K. ile 43 yaşındaki İzzet A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra taraflardan İzzet A. belindeki baltayı çıkarırken, Osman K.'da belindeki tabancayı çıkardı. Osman K.’nın tabanca ile kurşun yağdırdığı İzzet A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Osman K. olayın ardından yaya olarak kayıplara karışırken, İzzet A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulunsla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bacağından yaralanan İzzet A. daha sonra Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kaçan VE 10 gün önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Osman K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada balta ve silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi. DHA