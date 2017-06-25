Camidekilere saldırdı, akli dengesi bozuk çıktı

İstanbul'da akli dengesi bozuk olan Ömer B. elindeki bıçakla camiye girerek 3 kişiyi yaraladı. Olayın terör saldırısı olduğu iddia edilirken, polia şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığını ortaya çıkardı.

Pendik Esenyalı Mahallesi’ndeki bir camiye giren bıçaklı bir saldırgan 3 kişiyi bıçakladı. Öğlen namazı sonrasından gerçekleşen olay sağlık ekiplerine ve polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmalarda saldırganın Ömer B. isi li akili dengesinin bozuk bir kişi olduğu belirlendi. Şüphelinin ailesinin bölgede esnaf olduğu ve uzun süredir Esenyalı’da ikamet ettiği öğrenildi. Ömer B.’nin babasının oğlunun akli dengesinin bozuk olması sebebiyle daha önce müracaatta bulunduğu ortaya çıktı. Oğlunu akıl hastanesine yatırmak bir süredir uğraştığı iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheli Emniyete götürüldü. Sosyal medya üzerinden bazı hesaplarca olayın provakatif hale getirilmeye çalışıldığını belirten yetkililer şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti.