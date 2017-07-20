CHP’den darbe komisyonu raporuna 71 sayfalık yeni şerh!

CHP, TBMM'de kurulan 15 Temmuz darbesi araştırma komisyonunun raporuna, AKP'lilerce son anda, CHP'ye haber vermeden eklenen bölüme, 71 sayfalık bir muhalefet şerhiyle itiraz etti.

CHP’nin yazdığı muhalefet şerhinde, AKP’li komisyon üyelerinin rapora son anda yaptıkları ek, “AKP-FETÖ’nün aynı menzile varmak için yaptıkları işbirliğinin kanıtı” olarak nitelendirildi. CHP’nin şerh yazısında, “AKP, yakın gelecekte tecelli edecek özgür yargıya FETÖ'yle tam on üç yıl boyunca aynı menzile ulaşmak için yaptıkları koordineli işbirliğini ikna edici kanıtlarından birini daha vermiş oldu” ifadesi kullanıldı. CHP şerhinde şöyle denildi;

“Büyük Adalet Yürüyüşü'nden sonra da başta ifade ettiğimiz nedenlerle kısaca 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu olarak adlandırılan Komisyonumuzun sonuçlanmış raporuna gizlice bir ek yaptılar. Fakat bu tutumlarıyla suç ikrarında bulundular ve aslında ‘ortak menzile' yürüdükleri FETÖ ile kurgu davalar yaratma konusunda tam bir zihni paralellik gösterdiklerini açıkça ortaya koymuş oldular. Böylece AKP, yakın gelecekte tecelli edecek özgür yargıya FETÖ'yle tam on üç yıl boyunca aynı menzile ulaşmak için yaptıkları koordineli işbirliğini ikna edici kanıtlarından birini daha vermiş oldu.”

İLGİLİ HABER İşte CHP'nin darbe raporuna muhalefet şerhi

“KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ’DA KONUŞTURULMADI…”

CHP’nin şerhinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “AKP Genel Başkanı Erdoğan” olarak bahsedilerek, 15 Temmuz gece yarısı Meclis’te yapılan anma toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşturulmaması da şu ifadelerle eleştirildi;

“AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan birlik ve beraberlik gerektiren 15 Temmuz gecesini şehitlerin ruhlarını acıtacak bir şekilde kendi günah çıkarma ayinine dönüştürmüş, üç defa program değiştirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun TBMM'den halka yaptığı konuşmanın tekrarlanmasını engellemek içi CHP'yi törenlerden dışlamıştır”.

İLGİLİ HABER Muhalefet partileri '15 Temmuz şerhlerini' açıkladı

“KILIÇDAROĞLU’NA FETÖCÜ TAKTİKLERLE SAHTE SUÇLAR İSNAT EDİLİYOR…”

Şerhte, Erdoğan”ın Kılıçdaroğlu için kullandığı “sokağa çıkamaz hale gelecek” ifadesine de atıf yapılarak, şöyle denildi;

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu “sokağa çıkamaz hale gelebileceğinden” söz edebilmiş ve ona tıpkı FETÖ'cü taktiklerle ne idüğü belirsiz birtakım sahte suçlar isnat edilebileceğini imayı aşan bir tehditkarlık ile ifade etmiştir. Bu tür sahte suç isnatları imasında bulunurken zihninde Komisyon Raporuna kendisinden başka hiç kimsenin imzası olamayacak son yeni ilavenin bulunduğu ve bunu artık tamamen kendisine tabi kıldığı sözde mahkemelerin bir delil olarak değerlendirebileceği gerçeğinin bulunduğu neredeyse muhakkak gibidir. ”