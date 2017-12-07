CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Grup Sözcüsü ve meclis üyesi Erdal Aktuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.

Sosyal paylaşım sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen Bursa Büyükşehir ile Mudanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Erdal Aktuğ gözaltına alındı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İzzet Dursun, Aktuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünal, Aktuğ’un Facebook sayfasında “Reza’nın parasını peşin ödediği fahişeler” başlığı ile yayımladığı listeyle başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yöneticilerine iftira suçunda bulunduğunu iddia etmişti. Ünay, Aktuğ’un kendi sayfasından yaptığı paylaşımı 10 dakika içerisinde kaldırdığını belirtmişti.

Ünal, yaptığı açıklamada, kimseyle polemiğe girme konusunda olmadıklarını belirterek, “Hem Mudanya’yı temsilen seçilmiş arkadaşlar, hem de genel başkanları, toplumu germekten, vatandaşın sağ duyulu davranışını suistimalden uzak dursunlar. Bütün bakanlarımızla birlikte bizim tek sevdamız var; Mudanya’yı yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Bu şekildeki tartışmaları hiç şık bulmuyoruz” demişti. İHA