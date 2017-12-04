CHP’li Muharrem İnce’den iktidara önemli uyarı: Sonumuz felaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "İhanet-i vataniye edebiyatı ilem esas ihanete kimin sözlerinin yol açabileceği ortaya çıktı, ekonomi bilenler kendisini uyardı ve çark etti, iyi ki çark etti! Yoksa bu kafa ile sonumuz felaket" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce, “Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum. Bunlara izin vermemelisiniz” dedi.

Erdoğan bugün konuşmasında dünkü sözlerine açıklık getirdi ve “Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahiptir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır ve bu devam etmektedir. Yatırımcı çekmenin yanında yurt dışına yatırım yapan da bir ülkeyiz” diye konuştu.

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İNCE: BU KAFA İLE SONUMUZ FELAKET

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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İnce şunları yazdı:

“1- AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan “bazı işadamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma girişimlerine izin vermeyeceğiz, bu vatana ihanettir.” dedi.

2- Muş'ta sarf ettiği bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden “isteyen herkes parasını yurt dışına çıkarabilir, sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım olmamıştır” diyerek kendisini düzeltti.

3- Bir ülkede para talimatla durmaz, para talimatla yer değiştirmez. Para için hukukun üstünlüğü, güven ve istikrar gerekir.

4- Mehmet Şimşek'in Türkiye küresel sistemden 210 milyar dolar kaynak bulacak dediği bir dönemde her konunun uzmanı AKP Genel Başkanı'nın karnından konuşması kaçmayacak parayı kaçırır, gelecek parayı ise getirmez.

5- Paranın, Sermayenin yurt dışına çıkışını yasaklamayı bırakın söylemeyi ima etmek dahi bu ülke ekonomisi için ihanettir. Paranın çıkamayacağını söylemek paranın girmeyeceğini göze almak demektir.

6- İhanet-i vataniye edebiyatı ile esas ihanete kimin sözlerinin yol açabileceği ortaya çıktı, ekonomi bilenler kendisini uyardı ve çark etti, iyi ki çark etti! Yoksa bu kafa ile sonumuz felaket.”