Çukurca’da PKK’dan taciz ateşi: 1 asker şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bayram günü PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı ateşle yaralanıp hastaneye kaldırılan askerin doktorların tüm çabasına karşın şehit olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

“25.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinde bulunan görevlilerimize yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

Şehit asker için akşam saatlerinde tören yapılacağı belirtilirken, bölgedeki PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. DHA