Cuma mesajları 1 Aralık en sevilen, en popüler, en çok kullanılan resimli cuma mesajları!

Bir mübarek cuma günü daha geldi. 1 Aralık 2017 Cuma günü sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza mesaj atmak ya da sosyal medya hesabınızdan paylaşım yapmanız için derlediğimiz cuma mesajlarımızdan faydalanabilirsiniz. Müslüman alemi için kutsal sayılan bu günde sevdiklerinizi mutlu etmek için Twitter, Facebook ve WhatsApp üzerinden tüm sosyal medyada paylaşabileceğiniz en popüler, en çok kullanılan resimli cuma mesajlarını ve cuma hutbesini haberimizde bulabilirsiniz.

İslam alemi için kutsal olan Cuma günü geldi. Hayırlı cumalar. Sevdiklerinizi mutlu etmek için en popüler, en çok kullanılan, en yeni, en farklı Cuma mesajlarını yazımızda bulacaksınız. Google üzerinden en çok kullanılan güncel cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşıp sevap kazanmak ve SMS olarak göndererek onları hatırladığınızı gösterebilirsiniz. Cumanız mübarek olsun.

Müminlerin bayramı cuma günü geldi. Cuma mesajları Google üzerinden araştılmaya başlandı. Müminler cuma namazlarını kılmak için camileri dolduracak. 27 Ekim resimli cuma mesajları ile eş, dost ve akrabalarınızı unutmayın. yaptığımız ibadetler ve iyiliklerden iki kat sevap kazanacağımıza inandığımız bu güne özel mesajları ister SMS olarak isterseniz de sosyal medya üzerinden sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Cumanız mübarek olsun.

Günün Hadisi

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. …

1 ARALIK CUMA HUTBESİ

İslam'ın şeâirinden olan Cuma namazını eda etmek üzere bu kutlu mabette bir araya gelen aziz kardeşlerim! Cumanız mübarek, gününüz hayırlı olsun! Yine böyle bir Cuma günüydü. Peygamber Efendimiz (s.a.s), günlerce süren meşakkatli hicret yolculuğunda nihayet Medine'ye yaklaşmıştı. Medine'nin yakınında bulunan “Rânûnâ” denen yere ulaştığında öğle vakti girmişti. Rahmet Elçisi, coşkuyla kendisini karşılamaya gelen kalabalığa hutbe irad etti ve ilk Cuma namazını kıldırdı. Bu hutbede Peygamberimiz (s.a.s), ashabı nezdinde hepimize şöyle buyurdu: “Kendiniz gitmeden önce âhirete salih ameller gönderiniz. Allah'a yemin olsun ki, her biriniz dünyaya veda edeceksiniz. Sonra Allah, ‘Resûlüm sana dinimi tebliğ etmedi mi? Sana mal vermedim mi? İmkan bahşetmedim mi? Dünyadayken ahiretin için ne hazırladın?' diye soracak… Öyleyse herkes gücü nispetinde kendini cehennem ateşinden korusun. Yarım bir hurmayı infakla ya da güzel bir sözle dahi olsa bunu yapsın.”

KamuAjans

CUMA MESAJLARI

– Umutsuzluk Yok Gün Gelir; Gül de Açar Bülbül de Öter… Hayırlı Cumalarınız Olsun.

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

– Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

– Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

– Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır.

Cumanız Mübarek Olsun.

– Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

– Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

CUMA HADİSLERİ

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. (Deylemi)

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi)