Mart ayının 4. Cuma günü için haberimizde pek çok anlamlı özel Cuma Mesajı bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz bu Cuma mesajlarını (sırf meytin ya da resimli) sizler için derledik. İşte en güzel, en özel Cuma mesajları...

Cuma Mesajları: 24 Mart 2017 Cuma günü için en güzel ve özel Cuma mesajları!

Mart ayının 4. Cuma günü için haberimizde pek çok anlamlı özel Cuma Mesajı bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz bu Cuma mesajlarını (sırf meytin ya da resimli) sizler için derledik. İşte en güzel, en özel Cuma mesajları...

Mart ayının 4. Cuma gününe geldik. Bu Cuma vesilesiyle sevdiklerinize en güzel dileklerinizi iletin. Güzel ve anlamlı Cuma mesajları ile içten dualarınızı, dileklerinizi yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bunun için haberimizin devamındaki mesajlardan istediğiniz seçip Whatsapp, Facebook, Twitter gibi platformlar aracığılıyla paylaşabilirsiniz. Paylaşmak için daha görsel bir mesaj isterseniz de haberimizin sonundaki “Resimli Cuma Mesajları” bağlantısından faydalanabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI

– Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~

– Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

– Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

– Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

– Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

– Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.