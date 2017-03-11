Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davasında ara karar!

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ara kararın verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suikast Girişimi Davasına müdahil oldu. Erdoğan'ın bu davaya katılma talebi kabul edildi.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Şubat'ta başlayan duruşma 13 celselik oturumun ardından bugün mahkeme heyeti ara kararını sanıkların yüzüne okudu. 44'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanına suikast davasında ara karar saat 15.00'da başlaması beklenirken, saat 16.15'de mahkeme heyeti salona girdi. Duruşma salonunda sanıklar, arada yakınlarıyla sohbet etti. Duruşma salonunda sanıklar Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Binbaşı Şükrü Seymen ve Binbaşı Taner Berber'in sohbeti dikkat çekti. Bu sırada sanıklardan birisinin elinde bulunun ve ‘Suikast Timi' şemasının yer aldığı kağıt üzerinde sanıklar uzun süre müzakere etti. Neşeli tavırları ile dikkat çeken sanıklar daha sonra kendilerine ayrılan sandalyelere geri döndü.

FETULLAH GÜLEN İSTENDİ

Mahkeme Başkanı 40 maddelik ara kararda, Sanıklar Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan haklarındaki yakalama emirlerinin devamına, infazlarının beklenmesine, sanıklar Burkay Karatepe ve Özcan Karacan haklarındaki kırmızı bülten sonuçlarının beklenmesine, sanık Fetullah Gülen'in iadesi için gerekli evrakların hazırlanarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verdi.

BYLOCK KAYITLARI İSTENDİ

Ara kararda ayrıca, telefonlarında ByLock tespit edilen sanık Ramazan Elmas ve sanık Ali Sarıbey'in olay tarihinde kullanımında olduğu belirtilen ByLock mesaj içeriklerinin Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden istenilmesine karar verildi. Ayrıca iddianamede isimleri geçen ve daha sonra kimliklerini açıkladıkları anlaşılan gizli tanıklar Kuzgun ve Şapka'nın soruşturma ve kovuşturma ifadelerinin İzmir 2.Ağır Ceza Mahkemesinden istendi.

VALİ VE ALAY KOMUTANI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkemenin ara kararında ifadeler esnasında isimleri geçen ve tanık olarak dinlenmeleri talep edilen Muğla Valisi Amir Çiçek ile Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'ın 25 Nisan 2017 günü yapılacak duruşmada hazır bulunmaları istendi.

MAAŞ HESAPLARINDAKİ TEDBİR KALKTI

Sanıkların ve sanık müdafilerinin sanıklara ait tüm taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, Oyak ve benzeri yardımlaşma kurum ve sandıklarındaki alacaklarına konulan tedbirlerin kaldırılması yönündeki taleplerini ayrı ayrı reddederken, bunların dışında kalan maaş hesapları, SGK alacakları ve banka hesapları üzerine Muğla 1. ve 2.Sulh Ceza Hakimliklerinin değişik iş kararları ile konulan tüm tedbirlerin Kaldırılmasına karar verildi.

CUMHURBAŞKANININ MÜDAHİLLİĞİ KABUL EDİLDİ

Mahkemenin ara kararında ayrıca, suçtan zarar görme ihtimallerine binaen usul ve yasaya uygun talepler doğrultusunda müştekiler Recep Tayyip Erdoğan, Canan Zorgelmez, Nihat Eker, Güzel Eker, Sevgi Çetin, Yusuf Emir Çetin, Sümeyye Çetin, Yazıcı Turizm A.Ş., Ramazan Yıldırım, Can Gülsever, Burak Güzel, Ersin Yağdıran, Sebahattin Barış Kurt, Ekber Karadağ, Ergün Gürleyik, Muhammet Doğan, Serdal Aktaş, Ahmet Çelik, Ertuğrul Kurtulan, Aysel Kalay, Sezer Başkurt, Ahmet Alf Ulusoy, Cafer Özalan, Osman Özcan, Orkun Binici, Nihat Öztürk, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün CMK 234 ve devamı maddeleri uyarınca kamu davalarına katılmalarına karar verdi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme Başkanı, mağdur sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, olay tutanakları, otopsi raporları, kriminal raporlar, yakalama ve el koyma tutanakları, görüntü kayıtları, radar kayıtları ve tüm soruşturma dosyası kapsamı ile sanık savunmaları kapsamından kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcut oluşu, tanıkların henüz dinlenmemiş ve delillerin tamamen toplanmamış olması, bu kapsamda tanıklar üzerinde baskı kurulması ve delillerin karartılma ihtimalinin mevcut oluşu, sanıklara atılı suçlara ilgili yasa maddelerinde ön görülen ceza miktarlarına göre sanıkların kaçma şüphesi altında bulunmaları ve bu itibarla adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak oluşu ve tutuklamanın ölçülü bir tedbir olması göz önünde bulundurularak CMK 108 maddesi uyarınca tüm sanıkların ve sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddi ile adı geçen tüm sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına, tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karara Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine 7 gün içinde itiraz hakkı bulunduğunun sanıklara bildirilmesine karar verdi. İHA