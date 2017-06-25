Deniz Baykal’dan Katar politikası yorumu

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye'nin Katar politikasını değerlendirirken, "Bu tablo içinde ben peşin bir reçete söylemeden, kaygıyla, yüreğim ağzımda ama soğukkanlılıkla izlemeye çalışıyorum. Bu dönemi yürütmeye çalışan arkadaşlara başarılar dilerim. Allah güç kuvvet versin. Dikkatli olsunlar, bugüne kadar yaptıkları hataları sakın ha devam ettirmesinler" dedi.

Ramazan Bayramı tatilini memleketi Antalya’da geçiren Deniz Baykal, bayram namazını dedesinin geçmişte imamlık yaptığı Tekeli Mehmet Paşa Camii’nde kıldı. Bayram namazından yarım saat önce camiye gelen Baykal, cemaatle tek tek bayramlaştı. Baykal, cami çıkışında gündeme ilişkin açıklama yaptı. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiğini söyleyen Baykal, bir yandan bayramın mutluluğunu, sevincini, dayanışmasını yaşarken bir yandan da bayram vesilesiyle herkesin kendisini sorgulaması gerektiğini ifade etti. Sorgulamayı zorunlu kılan bir dönemden geçildiğini de belirten Baykal, “Müslüman camiası olarak herhalde kendimizi sorgulayacağız. Bu bayramı öyle bir sorgulamanın vesilesi haline getirirsek görevimizi yapmış oluruz. İslamiyet iyi insan olmanın çıkış noktasıdır. Her birimiz iyi insan olma sorumluluğumuzu unutmayacağız” dedi.

“İSLAM DÜNYASINDAKİ ACILAR DAHA DA ARTTI”

Ortadoğu’daki karışıklıkları işaret eden Baykal, İslam dünyasının içindeki acıların dinmediğini daha da arttığını belirterek şunları söyledi:

“Barış ve adalet temelinde kendimizi milletçe sorgulamalıyız. Maalesef bu son dönemde İslam dünyasının kendi içindeki acılarının, ıstıraplarının dinmediğini, daha da arttığını görüyoruz. Yeni yeni bölünmelerin, çatışmaların gündeme geldiğine tanık oluyoruz. Bu çatışmalar bizi milletçe iyi bir yönetimin gerekleri konusunda sorgulamalıdır. Böyle bir iç muhasebeyi yaparsak bu topraklar üzerinde; huzur içinde, barış içinde yaşamanın, adalet içinde yaşamanın, birbirimizi anlamanın ve saygı göstermenin ne kadar önemli olduğunu keşfederiz. Son dönemde yaşadığımız din temelli, tarikat temelli siyaset arayışlarının ne gibi acılara yol açtığını gördük. Bunlar değerlendirilmelidir.”

‘ADALET YÜRÜYÜŞÜ’ YORUMU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet yürüyüşü’ ile ilgili değerlendirmede bulunan Baykal, yürüyüşün başarılı olduğunu söyledi.

İnsanların, söylemlerin eyleme geçmesine susadığını da belirten Baykal, “Bu yürüyüş o nedenle ilgi çekti. Bu yürüyüşü sadece yürüyen insanların eylemi gibi anlarsak yanlış yaparız. Bu yürüyüş hak ve adalet isteyen, acıları sonlandırmak isteyen büyük bir çoğunluğun yürüyüşüdür. Bu sıcakta güç şartlar içinde günlerdir yürüyen bu insanlara saygı göstermek gerekiyor. Arkadaşlarımı kutluyorum. Hedefe ulaştıklarında yanlarında olacağım” dedi.

“KAYGIYLA, YÜREĞİM AĞZIMDA, TEDİRGİNLİKLE İZLİYORUM”

Türkiye’nin Katar krizinde izlediği politikaya ilişkin değerlendirmesinde tablonun çok karmaşık olduğunu söyleyen Deniz Baykal, doğru yolun klişe formüllerle bulunmayacağını söyledi. Türkiye’nin bu olaylara hiçbir zaman bulaşmamasını temenni ettiklerini ancak şartların artık kontrolden çıktığını da belirten Baykal, şunları söyledi:

“Kaygıyla, tedirginlikle izliyorum. Peşin karalama, suçlama anlayışı içine girmemeye gayret ediyorum. Çünkü anlıyorum durumun karmaşıklığını. Niye buraya geldiğimizin sorgulaması hakkımızı mahfuz tutuyorum. Onun zamanı vardır. Bu tablo içinde ben peşin bir reçete söylemeden; kaygıyla, yüreğim ağzımda ama soğukkanlılıkla izlemeye çalışıyorum. Bu dönemi yürütmeye çalışan arkadaşlara başarılar dilerim. Allah güç kuvvet verin. Dikkatli olsunlar, bugüne kadar yaptıkları hataları sakın ha devam ettirmesinler. Boş sözlerle gerçekçi olmayan hedeflere yönelerek bizim çıkarımıza olmayan rollere kalkışarak Ortadoğu’da bir noktaya ulaşmak mümkün değildir. Türkiye’nin faydasını gözetmeliyiz. Bunu gözetirken de bu kargaşa içinde tamamen uzaktan eli kolu bağlı seyirci konumunda olmalıyız teklifini yapmıyorum. Şartların gerektiği inisiyatifleri elbette almalıyız. Kendimizi saydıracak tavırları sürdürmeliyiz.”

Her bayram namazının ardından Antalya’nın ünlü börekçisi Avcuoğlu’na giderek kahvaltı yapan Baykal bu kez gitmedi. Baykal,, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi toplantısına katılmak üzere bugün saat 12.25 uçağıyla İstanbul’a, oradan da Strazburg’a gidecek.

DHA