Devir değişti! Bülent Arınç’ın tanığı İlhan Cihaner oldu

Balyoz ve Ergenokan davalarında ''Türkiye bağırsaklarını temizliyor'' diyen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, damadı için ''FETÖ İmamı'' açıklaması yapan ''Efe'' kod adlı gizli tanık ve eski savcı Bayram Bozkurt'a karşı, CHP milletvekili İlhan Cihaner'i tanık gösterdi.

SÖZCÜ’ye konuşan Cihaner ise, ”Bizim davamızda Bozkurt gizli tanıktı ve söyledikleri yalandı. O zaman makbul buldukları adamları, bugün mahkum etmeye çalışıyorlar. O zaman alkışlıyorlardı, şimdi güvenilmez buldular. Arınç önce, ülkenin en önemli sırlarının dışarıya çıkarılmasına neden olan Kozmik oda olayının ya da TRT'deki FETÖ yapılanmasının arka planını anlatsın. Bizi tanık göstermesin” dedi.

SÖZCÜ, Erzincan’daki Ergenekon davasında Efe kod adıyla gizli tanıklık yapan “Keneci” eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un itiraflarını manşetinden duyurmuştu. Bozkurt, İzmir Başsavcılığında verdiği ifadesinde, Cihaner'in de aralarında bulunduğu isimlere nasıl kumpas kurduklarını anlatmış ve Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in de mahrem imam olduğunu söylemişti.

CİHANER'İ TANIK GÖSTERDİ

Arınç, SÖZCÜ'nün haberi üzerine Twitter hesabından “Gizli Tanık Efe olarak bilinen Bayram Bozkurt’un, damadım Ekrem Yeter hakkında mahrem imam vb şeklindeki yalan, iftira ve saçmalıklarını haber yapan medya kuruluşları… Buyrun, gizli tanık, açık müfteri Bayram Bozkurt kimmiş dinleyin” şeklinde paylaşımda bulunarak, Cihaner'in Bozkurt hakkında yaptığı bir konuşmayı paylaştı. Gazeteci Mustafa Hoş da, Arınç'ın Bozkurt'u savunan konuşmasını paylaştı.

Arınç'ın tanık gösterdiği Cihaner ise SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

”Ben ve birçok asker ile sivilin aylarca tutuklanmasına, birçok insanın yaşamının mahvolmasına neden olan bu adam o zaman gizli tanıktı. Söyledikleri yalandı. Çay parasını ödemediği çaycıyı dahi Ergenekon'cu ilan etmişti. Bunu bildikleri halde ifadeleri üzerinden süreci domine ettiler. Çok önemli fırsata çevirdiler ve yargının yeniden yapılandırılmasında kritik bir dönüm noktası olarak gördüler. Gün geldi hesap döndü. Bozkurt şimdi itirafçı. İfadesinde, Arınç'ın damadıyla ilgili FETÖ'ye ait olduğu bilinen bir sağlık örgütünün başında olduğunu söylüyor. FETÖ'cü bir kurumun başında olup olmadığı araştırılabilir.

BU İŞTEN SIYRILAMAZ

Bu adamları bu hale getiren kendileri. Yalancılıkları o zaman belliyken alkışlıyorlardı, şimdi güvenilmez buldular. Biz o zaman da güvenilmez buluyorduk. Bizi bulaştırmasınlar, tanık göstermesinler. Arınç, önce meşhur Kozmik oda davasının arka planını anlatsın. Ülkenin en önemli sırlarının dışarıya çıkarılmasını, kimlerin ne yaptığını ya da MİT'in FETÖ'ye ilişkin sunduğu raporların neden dikkate alınmadığını anlatsın. Bunların hesabını vermeden ‘Bu adam eskiden de yalan söylemiş' diyerek bu işin içinden sıyrılamaz. Bunlar ülkenin geleceği için de önemlidir. TRT'den sorumlu kendisiydi. TRT'deki yapılanmada bunların yerleştirdiği adamlar tutuklu, kendileri geziyor. AKP ve cemaat beraberliğinin kesiştiği yerde, dokunulmaz bir alan yarattılar. Arınç gazeteci Mustafa Hoş'un hayatını mahvetti. Hoş hala işsiz. Bu iş o kadar kolay değil. Bu işten böyle sıyrılamazlar”