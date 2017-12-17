Devlet, elektrik doğalgaz ve su yükünü üzerimizden alsın

İstanbul’a tedavi için gelen kanser hastalarının ücretsiz konaklayacağı ‘MucizEvi’ni tanıtan Duruman, “Elektrik için 15 bin lira depozito istediler el insaf” dedi ve devletten destek istedi.

İşadamı Burak Duruman, robotik cerrahiyi dünya ile aynı anda Türkiye'ye getiren, dünyadaki yeni tedavileri araştıran kanser savaşçısı Bilger Duruman'ın oğlu… Babası 20 yıl mücadele ettiği kanserden vefat edince bayrağı o devraldı. Türk Kanser Derneği Başkanı olarak, işadamı kimliğini bir tarafa bırakıp kendini kanser hastalarına adadı. En büyük hayallerinden biri, şehir dışından İstanbul'a kanser tedavisi için gelen hasta ve yakınlarının sıkıntılarını giderebilmekti. Şişhane'deki dernek binasını 5 yıldızlı otel konforunda odalara çevirdi. Adına ‘MucizEvi' dediği merkezde yılda 4 bine yakın hasta ve yakını ücretsiz kalabilecek. İlk misafirleri ise Mardin'den tedavi için İstanbul'a gelen 19 yaşındaki Zeynep ve babası… Duruman, ‘MucizEvi'ni SÖZCÜ'ye anlattı:

KENDİ İMKANIMLA YAPTIM

– Ne kadar zamanda hazırladınız bu merkezi?

Bir buçuk senelik bir çalışma. Mevcut dernek binamızı MucizEvi'ne çevirmek için büyük paralar lazımdı. Benim Türk halkına verdiğim bir söz vardı. Bağış için gelen paralar sadece hastaya ve ilaca gidecek. O yüzden binanın içini kendi imkanlarımla yaptım. Bu nedenle biraz yavaş oldu. Alt yapı çalışmaları ve bürokratik çalışmaları vardı. Hâlâ bürokratik engeller var.

– Fikir nasıl ortaya çıktı?

Çok büyük bir ihtiyaçtı. Şehir dışından kanser tedavisi için gelen birçok aile mağdur oluyordu. Hastane bahçesinde yatanlar oluyordu. Bu durumu ortadan kaldırmak istedik. 50 yatağımız var ve senede 3-4 bin hasta ile yakınlarını misafir edebileceğiz. Henüz 50 yatağın hepsini açmadık. Eksiklerimiz tamamlanana kadar 10 yatağımız faaliyette.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ

– Odalarda neler var?

5 yıldızlı otelde neler varsa onlar var. Televizyon, buzdolabı, refakatçi yatağı, banyo ve 24 saat duşu var. Bunlar var ama sonuçta bir tatile gelmiyor bu kişiler. Tedavi görüyorlar. Biz burada üç öğün yemek vereceksek beslenme ve kanser üzerine yetişmiş uzmanlarla bu yemekleri hazırlayalım istedik. Kemoterapi alan bir lösemi hastası ile böbrek hastasının yemesi gerekenler farklıdır. Bir de psikolojik destek gerekiyordu. Burada devamlı psikologlarımız var destek için. Burada kimi zaman bir günlüğüne kontrol için gelen de olacak 10 gün kalacak olan da. Hobi odaları yaptık. Kütüphanemiz, kişisel bakım odası da olsun dedik. Bu odalar bitmedi henüz. Sponsor arıyoruz odaların tamamlanması için. Mesela bir yayınevi kitapçı kütüphanemizi doldursa güzel olur.

– Hastalar size nasıl ulaşacak?

Bizi aramaları yeterli. Baktık çok kişi arıyor o zaman da sırayla alacağız. İnşallah MucizEvleri'nden bir sürü açılır da kimse sırada beklemek zorunda kalmaz. Her şeyi geçin memlekette onkolog yok ki. Ülke genelinde onkolog sayısı 300 civarında. Nereye yetişsinler? Devletin de suçu yok. Adam 4-5 dakika ancak bakıyor hastaya çünkü arkada onlarcası bekliyor.

BİZE DE BÜTÇE AYRILMALI

– Geçen konuşmamızda bu merkezin giderleri için aylık 50 bin lira gerekli demiştiniz. Bu kaynağı bulabildiniz mi?

Ben buradan hükümete sesleniyorum. Bu 50 binin içinde elektrik su doğalgaz da var. Alın bu yükü üzerimizden. Boğaziçi Elektrik 15 bin lira depozito istedi kaçarsak diye. El insaf. Çıkarıp verdik, elektrik kesilecek yoksa. Başka şirketleri aradık. Özelleştirildiği için Ankara'da bir elektrik şirketinden alıyoruz şimdi elektriğe indirim yaptılar. Ne olur yani almasalar? Devlet doğalgazını verse merkezin. Aile Bakanlığı bize bütçe ayırabilir.

– İlk hasta Mardin'den gelmiş. Nasıl buldu sizi?

Mardin'den geldi. Cerrahpaşa'da tedavi oluyor ama bizim birçok özel hastane ile de bağımız var. Onlar da ikinci görüş olarak destek oluyorlar.

‘MucizEvi'nin ilk konuğu Mardinli Zeynep…

MucizEvi'nin ilk misafirleri Mardin'li Zeynep ve babası. Zeynep 19 yaşında. 2 yıl önce kan kanseri teşhisi konulmuş. Lise son sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmış. Her ay kontrol için İstanbul'a gelen aile artık ‘MucizEvi' ve Burak Duruman'ın konuğu olacak. Zeynep'in en büyük hayali ise onkoloji servisinde çalışmak ve oradaki hastalara umut olmak…