Dört askerin şehit olduğu bot faciasında kaptana istenen ceza belli oldu

Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 tarihinde, Rusya Federasyonu’na ait Valentine Pikul-770 adlı askeri tarama gemisine refakat eden Sahil Güvenlik Botu ile çarpışan ve 4 askerin şehit olmasına neden olan kazaya karışan Cook Adaları bandıralı ‘M/V Tolunay’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Abdullah Hamadı (34), gemi zabıtı Allam Fattouh (34) ve güverteci Mohamad Fttahe’nin (41) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, kaptan Hamadı’nın ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep ederken, celse arası tahliye edilen Allam Fattouh ve Mohamad Fttahe’nin ise beraatlerini istedi.

İsrailli bir armatör tarafından kiralanan ve Marmara'dan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden Cook Adaları bandıralı ‘M/V Tolunay' isimli kuru yük gemisi, Sarayburnu açıklarında ‘Kaan 19' sınıfı Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı.

Geminin sol burun kısmına yakın bir noktaya çarpan bot alabora olup kıç taraftan su almaya başladı. Sadece burun kısmı su üstünde kalan bota önce çevrede bulunan balıkçı tekneleri yanaştı. Daha sonra gelen Kıyı Emniyeti ekibi, botu tamamen batmaması için bağladı. Kurtarılan askerler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahliye Bot İstasyonu'na getirildi. Yaralı askerler Kıdemli Üsteğmen Ali Rıza Yücel (30), Astsubay Yavuz Gökhan Şahin (31), Uzman Çavuş Bülent Demirkaya (30), Uzman Onbaşı Enver Çetin ile erler Ayhan Akgönül, Mehmet Nuri Karaca ve Sinan Göktaş (22) hastaneye kaldırıldı. Üsteğmen Yücel, Astsubay Şahin ve er Göktaş, olay tarihi olan Çarşamba günü, Uzman Çavuş Demirkaya ise Cuma günü tüm müdahalelere rağmen hastanede şehit oldu. Kaza sonrası yoluna devam eden ve Sarıyer açıklarında durdurulan kuru yük gemisinin kaptanı, gemi zabıtı ve güvertecisi ise gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma aşamasında aldırılan ilk raporda gemi kaptanı ‘asli' kusurlu bulunurken, davanın görüldüğü mahkeme tarafından aldırılan ikinci raporda ise Sahil Güvenlik Botu ‘asli' kusurlu bulundu.

Mahkeme tarafından, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve sanıkların olaydaki kusur durumlarının tespiti yönünden aldırılan ayrıntılı ve gerekçeli üçüncü raporda da, TCSG-25 isimli botun olayda ‘Asli' kusurlu, ‘M/V Tolunay' isimli yük gemisinin kaptanı Abdullah Hamadı'nın ‘tali' kusurlu, gemi zabıtı Allam Fattouh'un (34) ve güverteci Mohamad Fttahe'nin (41) ise kusursuz oldukları belirtildi. Bu rapor doğrultusunda tutuklu sanıklar Fattouh ve Fttahe celse arasında tahliye edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4.celsesine, tutuklu sanık Abdullah Hamadı (34), olay anında botta bulunan müşteki Uzman Onbaşı Enver Çetin, müştekiler Merve Yücel, Ebru Şahin ve Çiğdem Demirkaya ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, son gelen bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirten müşteki avukatları, dosyanın, ceza hukuku alanında uzman bir bilirkişinin olduğu bilirkişi heyetine gönderilmesini ve yeni bir rapor alınmasını talep etti. Bu talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Tutuklu sanık Abdullah Hamadı ise tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları ise, karşı tarafın zararlarını giderdiklerini ve ölenlerin yakınlarına 750 bin dolar tazminat ödediklerini belirterek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, olayda tutuklu sanık kaptan Abdullah Hamadı'nin kusurlu olduğunun tespit edildiği anlaşıldığından, sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, alınan bilirkişi raporlarında kusurlu olmadıkları tespit edilen diğer sanıkların ise beraatlarını talep etti.

Duruşma, avukatların son savunmalarını yapmaları ve karar verilmesi için ertelendi.