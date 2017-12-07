Duruşma salonunda gözyaşlarını tutamadılar

Ümraniye'de, iki çocuğunun annesi Duygu Kadakal’ı (27) bir otelin lobisinde defalarca bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal (36), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Otelin güvenlik kameralarına yansıyan cinayet anı duruşma salonunda izlenince Duygu Kadakal'ın annesi Yasemin Koç ve kız kardeşi Gizem Topçu gözyaşlarının tutamadı. Anne Koç, duruşma salonunda “nasıl kıydın ona katil?” diye bağırdı. Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Kadakal, müştekiler Yasemin Koç ve Gizem Topçu ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Hakan Kadakal, “Kendisi bu olaydan bir süre önce evi terk etti. Ben çocuklarımla birlikte kalıyordum. Olay günü Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde oturan ablamdan, arkadaşımın kullandığı otomobil ile Avrupa yakasına geçmek üzere yola çıktık. Bu sırada caddede Duygu'yu gördüm. Kendisi ile konuşmak için otomobilden indim. Bu sırada, uyuşturucu madde satan Emrah D. ile Duygu kısa süre konuştu ve bir binaya girdiler. Ben de peşlerinden gittim. İçeriye girince lobiyi gördüm ve otel olduğunu anladım. Yukarıya çıkacaklarını görünce müdahale ettim ve ‘ne oluyor?' deyip Emrah'a sordum. Kendisi, Duygu'ya mal vereceğini söyledi. Ben de, ‘herkese sokakta satıyorsun, Duygu'ya neden odada' dedim. Bu sırada Duygu, ‘sen karışamazsın' şeklinde sözler söyledi. Ben elimi belimdeki bıçağa attım ancak kendime telkinde bulunarak sakinleştim. Herhangi bir şey yapmayarak Duygu ile konuşmaya başladım. Kendisine, ‘Buraları bırakıp gidelim, Edirne'ye yerleşelim, istersen Bingöl'e yerleşiriz' dedim. Ancak kendisi bana, ‘Sen erkek misin? Ben buyum, bana karışamazsın' gibi sözler söyledi. Duygu evden ayrıldıktan sonra çocuklar benim yanımda kalıyordu ve beni, ‘Adıyaman'a ikimiz gidelim' şeklinde yönlendirmesi ile çocukları yurda teslim etmemi sağlamıştı. Bunlar aklıma geldi. O an bir tuhaf oldum Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Elim kesildiğinde kendime geldim ve Duygu'nun vücudundan bıçağı çıkarmaya çalışırken kendimi buldum” dedi.

Sanığın savunmasının ardından duruşmada, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Bu sırada anne Yasemin Koç ve kız kardeşi Gizem Topçu gözyaşlarını tutamazken, anne Yasemin Koç, sanığa, ‘nasıl kıydın sen ona katil. Her b.ka alıştırdın sen onu' diye bağırdı. Görüntülerin izlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışı açıklama yapan anne Yasemin Koç, Hakan Kadakal'ın defalarca kez kızını dövüp hastanelik ettiğini söylerken, kız kardeşi Gizem Topçu ise, “ablamı en son o kişinin evinden ben kurtardım. Ben kurtardığım için de, benim evime gelip eşyalarıma ve arkadaşlarımın araçlarına zarar verdi. Beni de bir çok kez ölümle tehdit etti. Kendisini şikayet ettim ve hakkında dava açıldı. Hatta ablamı en son dövdüğünde hastaneye ben götürdüm. Kaburga kemiği kırıktı, ayak bileğinde ve bacağında çıkıklar vardı. Mide kanaması geçirme riski de vardı. Bunların hepsinin raporları mevcut. Bu kişinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.