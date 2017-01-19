Emniyete bombalı saldırıda ağır hasar gören 8 bina yıkıldı

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, merkez Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek binasına geçen 4 Kasım'da düzenlenen ve 2'si polis 14 kişin yaşamını yitirdiği bombalı PKK'nın terör saldırısında ağır hasar gören 194 dairenin bulunduğu 8 binanın yıkıldığını ve evleri hasar gören, mağdur olan vatandaşlara yardımların sürdüğünü söyledi. Vali Aksoy, şimdiye kadar Başbakanlık tarafından gönderilen 7 milyon 664 bin liranın vatandaşlara ödendiğini de söyledi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, merkez Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek binasına geçen 4 Kasım'da düzenlenen ve 2'si polis 14 kişin yaşamını yitirdiği bombalı PKK'nın terör saldırısında ağır hasar gören 194 dairenin bulunduğu 8 binanın yıkıldığını ve evleri hasar gören, mağdur olan vatandaşlara yardımların sürdüğünü söyledi. Vali Aksoy, şimdiye kadar Başbakanlık tarafından gönderilen 7 milyon 664 bin liranın vatandaşlara ödendiğini de söyledi.

Bağlar ilçesinde Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına 4 Kasım’da bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2’si polis 14 kişinin öldüğü terör saldırısı, aynı zamanda yüzlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Yaklaşık 3 ton patlayıcı kullanılarak gerçekleştirelen terör saldırısının yaralarını sarmak için Diyarbakır Valiliğinin başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

Saldırıda ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen 194 daireli 8 bina yıkılırken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla’dan oluşan bir heyet mağdur vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Vali Aksoy, evleri ağır hasar gören 811 aileye 18 milyon 822 bin, evleri küçük çaplı zarar gören 4457 aileye ise 4 milyon 292 bin lira para ödendiğini söyledi. İş yeri ve ürünleri ağır zarar gören başta 216 esnafımız olmak üzere toplam 2086 esnafa 5 milyon 628 bin lira ödeme yapıldığını söyleyen Vali Aksoy, olay anında bölgede bulunup araçları zarar gören 295 vatandaşa toplam 1 milyon 800 bin lira para yardımında bulunduklarını ifade etti. Vali Hüseyin Aksoy, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain patlamada zarar gören vatandaşların yaşadıkları mağduriyetleri gidermek adına, Valiliğin başlattığı çalışmalar hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtirek, şöyle konuştu:

“Mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalar sonucunda toplam bedeli 30 milyon 543 bin lira olan ve 7649 dosyadan oluşan hasar tespiti yapılmıştır. Bu kapsamda Başbakanlığımız tarafından gönderilen 7 milyon 664 bin lira ödenek Bağlar Kaymakamlığına aktarılarak vatandaşlarımıza ödenmiştir. Bunun yanında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oturulamaz ve kullanılamaz raporu verilen 8 apartmanda bulunan 194 daire ile 16 iş yerinin bedeli olan toplam 13 milyon 526 bin liralık tutar, 5233 sayılı kanun kapsamında Valiliğimize aktarılarak hak sahiplerine ödenmeye başlanmıştır ve bu ödemelere devam edilmektedir. Ayrıca patlama nedeniyle evi kullanılamayacak derecede hasar gören ve kalacak hiçbir yeri olmayan 53 vatandaşımızı otellerde misafirimiz ettik ve halen bazılarını misafir etmekteyiz. Bu harcama için Başbakanlık tarafından gönderilen ve Valiliğimiz tarafından aktarılan ödenekle Bağlar Kaymakamlığı tarafından 32 bin 179 lira ödenmiştir.”

“PSİKO-SOSYAL DESTEK EKİPLERİ 370 AİLE İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ”

Diyarbakır Vali Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Psiko-Sosyal Destek ekiplerinin oluşturulduğunu da ifade ederek, “4 Kasım 2016 ile 8 Aralık 2016 tarihleri arasında Sosyolog, Psikolog, Sosyal çalışmacının bulunduğu 3’er meslek elemanından oluşan 10 adet Psiko-Sosyal Destek ekiplerince, 370 aile ile görüşme gerçekleştirilirmiş olup, 342 aileye Psiko-Sosyal destek sağlanmıştır” dedi.

Terör saldırısı nedeniyle 4 okuldaki 102 derslikte hasar meydana geldiğinin tespit edildiğini ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, “Hasar gören okulların onarımları hızlı bir şekilde tamamlanmıştır ve olayın 2 gün sonrası tüm okullarımızda eğitim öğretim kesintisiz olarak devam etmektedir” dedi.

DHA