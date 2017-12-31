2018 yılbaşına özel resimli ve eğlenceli mesajlar… 2018 yeni yıl mesajları en güzel seçenekler ile…

Yılbaşı mesajları bu gecenin mutlu eden küçük bir detayı. Yeni yıla (2018) saatler kaldı. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan bu gecede sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyenlere özel mesajlar hazırladık. Yeni yıla saatler kala yılbaşı mesajlarını sevdiklerine iletmek isteyenler eğlenceli ve anlamlı mesajları bulmak için çaba gösteriyor. Yılbaşı mesajları ile yakınlarınıza anlamlı mesajlar verebilir. Ya da yüzlerinde gülümsemeye sebep olabilirsiniz. Yeni yılın huzur mutluluk ve sağlık getirmesi dileklerimizle... İşte en güzel ve eğlenceli yeni yıl mesajları...

Yeni yıla girerken yanında bulunamadığımız sevdiklerimizi yılbaşı mesajları ile hatırlıyoruz. Sizler için en anlamlı ve eğlenceli yılbaşı mesajlarını derledik. Koca bir yılı acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Yeni yıl yeni umutlar demek. Değer verdiğiniz ancak yanında olamadığınız kişilerle bu gece umutlarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşabilirsiniz.

Büyük bir beklenti ile 2018’ye girmeye hazırlanırken en güzel yılbaşı mesajları ile mutlu edin. İşte en güzel yılbaşı mesajları… Yeni yılın size neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

2018 YENİ YIL MESAJLARI (RESİMLİ MESAJLAR)

2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!!

İLGİLİ HABER Yılbaşı gecesi hangi kanalda hangi program var? İşte kanalların yeni yıl programları...

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

2018 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2018 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

2018 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

2018 İÇİN ÖZEL YILBAŞI KISA MESAJLARI!

– Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

– Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

– Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

– Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

– Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

– Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

Daha iyi yıllara, hep birlikte, elele.. MUTLU YILLAR !!!

Her yeni yıl bir başka güzel. 2018 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendine inan, dostlarına inan, sevdiğine inan. Yeni yılın başarı kapılarını açması dileği ile!

Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2018 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim.

Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!

Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

İşte sonunda buldum. Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir yeni yıl mesajını; Mutlu yıllar.

Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum… Dün rüya, yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… YENİ YILIN KUTLU OLSUN..!!..

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar…

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2018 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2018yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER…

Yaşamın kaynağı .Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, sıcacık dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle…

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle.. Nice mutlu yıllara!

2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Yeni Yılın; Türkiye için umutlu, bereketli, 2018'de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz… Nice Yıllara…