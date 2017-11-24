En güzel en popüler en anlamlı cuma mesajları! 24 Kasım 2017 resimli cuma mesajları

Bir mübarek cuma günü daha geldi çattı. 24 Kasım 2017 Cuma günü sevdiklerinize mesaj atmak ya da sosyal medya hesabınızdan paylaşım yapmak için derlediğimiz cuma mesajlarımızdan faydalanabilirsiniz. Müslüman alemi için kutsal sayılan bu günde sevdiklerinizi mutlu etmek için Facebook, Twitter ve WhatsApp üzerinden tüm sosyal medyada paylaşabileceğiniz resimli cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte arkadaşlarınıza ve ailenize güvenle gönderebileceğiniz sosyal medyanın en çok paylaşılan cuma mesajları...

İslam alemi için kutsal olan Cuma günü geldi. Sevdiklerinizi mutlu etmek için en popüler, en çok kullanılan, en yeni, en farklı Cuma mesajlarını yazımızda bulacaksınız. Google üzerinden en çok kullanılan güncel cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşıp sevap kazanmak ve SMS olarak göndererek onları hatırladığınızı gösterebilirsiniz. Cumanız mübarek olsun.

Müminlerin bayramı cuma günü geldi. Cuma mesajları Google üzerinden aratılmaya başlandı. Müminler cuma namazlarını kılmak için camileri dolduracak. 24 Kasım resimli cuma mesajları ile eş, dost ve akrabalarınızı unutmayın. yaptığımız ibadetler ve iyiliklerden iki kat sevap kazanacağımıza inandığımız bu güne özel mesajları ister SMS olarak isterseniz de sosyal medya üzerinden sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Cumanız mübarek olsun.

Cuma günü geldi Müslümanlar bu özel günü daha derinden yaşamak için Google üzerinden en güncel ve resimli Cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Mübarek cuma gününde eş, dost ve akrabalarımıza cuma mesajları göndererek onları hatırlıyoruz. 24 Kasım 2017 cuma günü için hazırladığımız mesajları ister SMS olarak ister WhatsApp üzerinde dilerseniz de Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya platformlarından da paylaşabilirsiniz. Bu özel günümüzün herkese hayırlı olmasını dileriz.

CUMA MESAJLARI

– Umutsuzluk Yok Gün Gelir; Gül de Açar Bülbül de Öter… Hayırlı Cumalarınız Olsun.

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

– Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

– Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

– Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

– Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

– Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

CUMA HADİSLERİ

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. (Deylemi)

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi)