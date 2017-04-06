Erdoğan’ın muhtarlara müjdesi CHP’nin teklifi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtaralara yönelik verdiği 'referandum vaadi'nin CHP'li Kazım Arslan tarafından geçtiğimiz yıl Meclis'e getirildiği ancak AKP'lilerin oylarıyla reddedildiği ortaya çıktı. Arslan "Sayemizde muhtarlarımız faydalansın" dedi.

Dün Ak Saray’da yine muhtarları ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez onlara bir müjde verdi. Muhtarların maaşlarını kademeli olarak asgari ücret ile eşit duruma getirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı “Bir de SGK primlerinin de karşılanması gerek dedik. İlk KHK ile 613 TL tutan SGK primleri devlet tarafından karşılanacak” dedi.

CHP’NİN PROJESİ ÇIKTI

Cumhurbaşkanı’nın muhtar SGK primlerini devletin ödeyeceği açıklamasının aslında CHP projesi olduğu; Denizli milletvekili Kazım Arslan’ın 2015 ve 2016 yılında verdiği iki ayrı kanun teklifinin 9 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda AKP oylarıyla reddedildiği ortaya çıktı. Erdoğan’ın CHP’den 7 ay sonra yaptığı bu hamlesi ise akıllara CHP’nin 7 Haziran seçimlerinden önceki seçim vaatlerinin 1 Kasım öncesi AKP tarafından ‘örnek alınmasını’ getirdi.

Muhtarlarla ilgili prim kanununu ‘mucidi’ CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “2015 ve 2016 yılında kanun teklifi olarak verdiğim muhtarların SGK primini devletin karşılaması önerisi, bizzat iktidar partisi oylarıyla Meclis’te reddedilmişti. Teklifimi meclis genel kurulunda reddettikleri 9 Ağustos 2016 tarihinde o gün seçim yoktu, teklifimi reddettiler. O zaman muhtarların derdine bakan da yoktu.

Şimdi referandum geldi çattı diye, muhtarlara ne yapacaklarını şaşırdılar. ‘Bu vaat seçimi değil anayasa değişikliği’ diyoruz fakat düşen evet oylarını yükseltmek için muhtarların önüne her türlü imkanı koyuyorlar, yeni bir oyunu oynuyorlar. Nasıl ki 7 Haziran’dan 1 Kasım’a bizim seçim bildirgemizi kopya ettilerse, şimdi de kanun teklifimizi anayasa paketi uğruna kopya ettiler. Bakan Nihat Zeybekci 7 Haziran’da muhtarlara çorap, şimdi de takım elbise dağıtmaya kalkar; ağabeyi gider 2 yıl kapısında bekletip hayır dediği muhtarlar için şimdi oy uğruna SGK primi ödemeye kalkar. Muhtarlıkları bir gecede kapatma yetkisini tek adama vermeye hazırlanan bu anayasa değişikliği geçerse, muhtarlıkları istedikleri an kapatacaklar. Bu halde muhtarlarımız iktidarın bizden kopya ettiği SGK primine dahi kavuşamayacaktır. Devlet oy uğruna hiç bu kadar aciz ve çaresiz duruma düşürülmemiştir. 2 yıldır muhtarların prim ödemesini reddedenlerin başına oy sandığı düşmüştür. Akılları başlarına gelmiş, bu vaadi ortaya atmışlardır. Belki bunu bir gece yarısı KHK ile yapabilirler, yapsınlar, sayemizde muhtarlarımız faydalansın.”