Antalya'da kendisini aldatan ve şiddet uygulayan eşi 31 yaşındaki Vural Şentürk tarafından tabancayla öldürülen 29 yaşındaki Cemile Şentürk'ün, olaydan 2.5 saat önce polis merkezine giderek kocasından şikayetçi olduğu ve hayatından endişe ettiğini söylediği ortaya çıktı. Vural Şentürk ise ifadesinde, tartışma sırasında Cemile Şentürk'ün kendisine, "Sen beni yatakta o şekilde görsen nasıl olurdu" dediğini, buna sinirlenip cinayeti işlediğini öne sürdü.

‘Sen beni yatakta o şekilde görsen nasıl olurdu’ deyince öldürdüm

Antalya'da kendisini aldatan ve şiddet uygulayan eşi 31 yaşındaki Vural Şentürk tarafından tabancayla öldürülen 29 yaşındaki Cemile Şentürk'ün, olaydan 2.5 saat önce polis merkezine giderek kocasından şikayetçi olduğu ve hayatından endişe ettiğini söylediği ortaya çıktı. Vural Şentürk ise ifadesinde, tartışma sırasında Cemile Şentürk'ün kendisine, "Sen beni yatakta o şekilde görsen nasıl olurdu" dediğini, buna sinirlenip cinayeti işlediğini öne sürdü.

Afyonkarahisar’da oturan Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk’ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Şentürk, ona 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Şentürk, baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya’da oturan kız kardeşinin evine kaçtı.

Önceki gün Antalya’ya gelen Vural Şentürk, bacanağının Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi’ndeki evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Şentürk, tartışmanın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Şentürk, saat 20.00 sıralarında kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Şahiner’i de vuran Vural Şentürk, olay yerinden kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Cemile Şentürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şahiner ise hastanede tedaviye alındı.

POLİSE ŞİKAYETİNDEN 2.5 SAAT SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

18 Şubat günü saat 13.30 sıralarında Cemile Şentürk’ün ablasının evine gelen Vural Şentürk’ün zorla kapıyı açtırıp kadını tartakladığı belirtildi. Cemile Şentürk’ün saat 17.30 sıralarında Kepez Hal Polis Merkezi’ne giderek eşinden şikayetçi olduğu ve “Eşim Afyonkarahisar’daki evimizde sürekli bana şiddet uyguluyordu. Ben de bundan dolayı evi terk edip Antalya’ya geldim. Kendisi de ardımdan Antalya’ya geldi. Ablamda kaldığımı öğrenmiş. Evde yalnızken kapı zili çaldı. Dürbünden bakınca eşimi gördüm. Kapıyı açmak istemedim. Çok ısrarcı olunca kapıyı açtım. Burada da aynı şekilde şiddet uygulayıp gitti. Beni ölümle tehdit ediyor, hayatımdan endişe ediyorum. Kendisinden şikayetçiyim” dediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Vural Şentürk ise ilk ifadesinde, tartışma sırasında Cemile Şentürk’ün kendisine, “Sen beni yatakta o şekilde görsen nasıl olurdu” dediğini ve buna sinirlenip cinayeti işlediğini öne sürdü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye sevk edilen Şentürk, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA