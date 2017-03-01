Eski bakandan çarpıcı açıklamalar!

Eski bakan Rifat Serdaroğlu "Başkanlık anayasası" hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Serdaroğlu, Türkiye'ye eyalet sistemi getirilmek ve din devleti kurulmak istendiğini öne sürdü. İran'dan örnekler veren Serdaroğlu, AKP'nin Türkiye'yi iç savaşa sürüklediğini söyledi. ABD'nin hazırladığı Büyük Ortadoğu Projesi'ne işaret eden Serdaroğlu, Libya, Mısır, Irak ve Suriye'den sonra sıranın Türkiye'ye geldiğini belirtti.

“ERDOĞAN NE İSTEDİ DE YAPAMADI”

İzmir'in Bergama İlçesi'nde çeşitli partilerde görev almış isimlerden oluşan Türkiye'nin ilk ‘Hayır' platformu “Bergama Demokrasi İçin Güçbirliği” basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına eski bakan Rifat Serdaroğlu'nun konuşması damga vurdu. 19, 20 ve 21'inci dönem DYP İzmir Milletvekiliği ile Çiller Hükümeti’nde Sağlık Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapan Rifat Serdaroğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Hedeflerinin cumhuriyetin değerleri korumak olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, AKP’nin hazırladığı anayasa değişiklik teklifini eleştirdi. Serdaroğlu, “Erdoğan 15 yıldır ne istedi de yapamadı? Ülkeyi yöneten bir siyasetçinin ne derdi olabilir? İstediği yasayı çıkaramıyor olabilir. Var mı böyle bir derdi Erdoğan'ın? Erdoğan istediği yasanın parlamentodan geçme süresi, yazım süresi kadardır. Bir günde MİT Müsteşarı için kanun çıkarılmasını yaşadık hep beraber. Peki, yürütmeyle arasında bir problem var mı? Asla yok. Başbakanken her istediği oluyordu, cumhurbaşkanı iken iki defa oluyor” dedi

“AKP BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL, PROJEDİR”

Anayasa değişikliği ile ulaşılmak istenen amaçlardan birinin Türkiye’yi eyaletlere bölmek olduğunu öne süren Serdaroğu, “Erdoğan mevcut sistemde ne yapamaz? Ülkeyi eyaletlere bölemez. Bu sistemi getirmesinin sebebi bundandır” dedi. Terör örgütü PKK’nın ‘Evet’ kampanyasına katılacağını iddia eden Serdaroğlu, “Bugün hayır cephesini terör örgütleriyle beraber göstermeye çalışıyorlar. Ancak kendisi Öcalan ile çok iyi anlaşıyor. Barzani'nin Türkiye'ye gelişi ve Kürdistan bayrağının çekilmesini lütfen çok önemle altını çizerek hatırlayın. PKK yakında ‘Evet' kampanyasına katılacaktır onlarla beraber. Bunların hedefi budur. Kaynağı da ‘Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi'dir. AKP bir siyasi parti değil, sadece projedir. Bu projeyi Amerika Dış İşleri Bakanı Condoleezza Rice gayet açık izah etti. ’22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz’ dedi. Irak'ın eski sınırları var mı? Suriye'nin eski sınırları var mı? Mısır ne hale geldi. Libya'da bugün aşiretler birbirini boğazlıyor. Sıra Türkiye'de” diye konuştu.

TÜRKİYE İSLAM DEVLETİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Eyalet sistemi ile birlikte din eksenli rejim oluşturulmak istendiğini söyleyen Serdaroğlu, “Bu başkanlık sistemi geldiği an yapılacak hadise şudur. Türkiye İslam devletine dönüştürülecek ama federal bir yapıya büründürülecek. Birden bire olmayacak bunlar. Önce ‘yerel yönetimlere özerklik veriyoruz’ diyecekler. Barzani yönetimindeki Kuzey Irak'ta olduğu gibi. Ondan sonra adım adım İslam devletini kuracaklar. Bir gecede veya bir cuma namazından sonra çok sayıda silahlı insan ortaya dökülür. Bu ülkede demokrasiyi bir daha gelmemek üzere bitirirler. Bunu sizleri korkutmak için söylemiyorum. Ben bu iktidarın önde gelen adamlarının, ciğerlerine kadar hepsini tanırım. Bunlarla ben 10 senedir mücadele ediyorum. Gitmek istedikleri hedefi biliyorum. Ben Erdoğan'ı Humeyni Devrimi'nden sonra Türkiye'de görevlendirilen, Humeyni'nin Ajanı Mehdi ile olan Akıncılar denen gençlerle birlikte çalıştığı zamandan bilirim. Hedef İslam Devleti. Erdoğan'ın kişisel korkuları, hesap verememe korkusu da var tabii” diye konuştu.

“BUNLAR DEMOKRAT DEĞİL, BİATÇI”

Serdaroğlu; “Bunlar demokratta değil. Niye değiller? Bunların inanışına göre biat kültürüne çalışman lazım. Şartsız itaat. Malın mülkün her şeyin ona ait. Tartışma kültürü yoktur bunlarda. Emir alırsın, emri yerine getirirsin. Biz 1923'ten beri Cumhuriyet için yaşıyoruz. Mekânı cennet olsun, Atatürk'ün bize armağan ettiği en büyük şey” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLÜYORLAR”

Konuşuyorlar. Televizyonlardan bize ayar veremezsiniz diyorlar. Sen kimsin ya, sen kimsin? Asil benim, sen benim vekilimsin. Ben sana ayarın kralını çekerim. Yanlış yapıyorsun. Ülkede cumhuriyeti tehlikeye sokuyorsun. Ülkeyi iç savaşa sürüklemek üzeresin. Herkesi silahlandırıyorsun. İran'da bunlar yaşandı. Biz diyoruz ki 16 Nisan'da bu karanlık perdeyi yıkalım. Tekrar demokrasi adı altında siyasi mücadelelerimiz yapalım. Bu ülkenin yetişmiş pırıl pırıl gençleri var. Onlar siyasete girsinler. Yeni bir siyasi partiler kanunu hazırlayalım” dedi.