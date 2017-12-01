Eskişehir ayakta: Bu bir cinayettir

Eskişehir'de bir grup genç, kentin en verimli topraklarının bulunduğu Alpu Ovası'na termik santral projesini protesto etti. Gençler, kentteki heykellere gaz maskesi takıp, bunu sosyal medyada paylaşarak santrale olan tepkilerini gösterirken, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen de "Kömürle çalışan bir termik santral kurmak adeta Eskişehir için bir cinayettir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’in Türkiye’deki yaşanabilir illerden ikincisi olduğunu ancak yapılacak olan termik santral ile kentin büyük bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Büyükerşen, “Türkiye’de yaşanabilir şehirler arasında ikinci olan ve yıllardan beri yaşanabilir şehirler araştırmasında hep ilk üçe giren Eskişehir ne yazık ki bu özelliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun sebebi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Eskişehir’de yapmak istediği kömürle çalışan termik santraldir. Hemen şehir merkezinin burnunun dibinde denilebilecek kadar yakın olan bir alanda kömürle çalışan bir termik santral kurmak adeta Eskişehir için bir cinayettir. Kurulacak olan termik santral Eskişehir’i maalesef yaşanamaz hale getirecektir” diye konuştu.

‘1 MİLYON 250 BİN EVİN YAKTIĞI KÖMÜRÜ YAKACAK’

Termik santralin kurulacağı bölgenin Eskişehir’in en verimli toprakların bulunduğu yer olduğunu belirten Büyükerşen, santralin tarım alanlarını perişan edeceğini söyledi. Büyükerşen konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Termik santral kurulduğunda ne yapacak? Bir milyon 250 bin evi düşünün, bunların hepsinin sobalı olduğunu düşünün. Bunların kömür yakarak ısındığını düşünün. Bir milyon 250 bin evin yaktığı kömürü bir günde yakması durumundadır bu termik santral. Bu tür santrallerde bacadan çıkan gözle görülmeyecek kadar ince partiküller rüzgârlarla yüz kilometrelerce alana yayılabilmekte ve oralarda atmosferde bunu teneffüs eden insanlar üzerinde kansere yol açmaktadır. Küllerin karıştığı sular tarımı da perişan etmektedir. Bu sulardan içen hayvanlar hastalanmaktadır, sebze ve meyve bahçeleri artık eski verimliliğini kaybetmektedir. Oysa Eskişehir’de termik santralin kurulacağı yer, Eskişehir’in en verimli tarım arazisinin olduğu yerlerdir.”

‘BAKANLAR KURULU KARARI VAR’

Bakanlar Kurulu’nun ovalarla ilgili kararları olduğunu ifade eden Büyükerşen, “Bu karar ova kararlarıdır. Yani ‘Türkiye’de artık tarıma gerekli ağırlığı verebilmek, tarımda Türkiye’yi kendi kendine yeter hale getirme amacıyla verimli tarım arazilerine, hayvancılık yapılan arazilere bu amaçlar dışında başka hiçbir yatırım yapılamaz’ diye bir koruma kararıdır bu. Eskişehir’deki Alpu Ovası da bu kararnameye giren yerlerden birisidir. Burası bu karara rağmen nasıl termik santral yapılacak evvela bu soruya cevap arıyoruz” dedi.

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‘KARA MİZAH’

Enerji ve Tabii Kayaklar Bakanlığı temsilcilerinin santral kurulması planlanan bölgedeki köylülerle toplantılar yaptığını söyleyen Büyükerşen, şunları kaydetti:

“O bilgilendirme toplantılarında kara mizah olabilecek gerekçeler ileri sürmektedirler. Bunlardan bir tanesi; geçenlerde köylüler toplanmış, kendilerine buradaki hava sıcaklığının santral sayesinde bir-iki derece daha yükseleceği, dolayısıyla köylülerin tarım yerine seralar kurarak buralarda çiçek yetiştirebilecekleri, meyveler yetiştirecekleri ve oralardan para kazanabileceklerini anlatıyorlar. Yine aynı şekilde köylünün zengin olacağı telkin edilmektedir.”

MUHTARI ELEŞTİRDİ

Santralin kurucacağı bölgede ‘beyaz altın’ olarak adlandırılan lületaşı maden yataklarının da bulunduğu belirten Büyükerşen, “Bu maden bu vesile ile yok olacaktır” ifadelerini kullandı.

Daha önce köy olan Beyaz Altın Mahallesi Muhtarı’nın aynı zamanda Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı olduğunu olduğunu da belirten Yılmaz Büyükerşen, muhtarın santralin kurulmasından yana olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“İşte bu köyün muhtarı vasıtası ile civar köylere tarım ile uğraşan pancar eken, bakliyat eken, hayvan yetiştiren bu verimli topraklardaki köylülere ‘Burası fabrika olacak ve tüm işsizleriniz ve yetişen bütün kuşaklarınız bu fabrikada görev alabilecek’ şekilde kandırmacalar anlatılmaktadır. Bu zat, ‘Ben Çanakkale’ye gittim, termik santrali gördüm. Bu hayırlı bir iştir’ diye beyanatlar vermektedir. Bu köy muhtarı 6 Aralık’ta basın mensuplarını toplayarak Çanakkale’deki Çan termik santraline götürüp termik santralin ne kadar mutluluk verebilecek bir santral olduğunu ikna etme çalışmalarını sürdürmeye çalışmaktadır.”

Büyükerşen, “Alpu İlçe Belediye Başkanı da burada meyveler yetişeceğini, bölgedeki halkın çok zengin olacağını anlatmaktadırlar” dedi.

422 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Santralin kurulması halinde çevrenin büyük zarar göreceğini anlatan Büyükerşen, santral atıklarının tepeler halinde bölgeye yığılacağını söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen şöyle konuştu:

“Bunlar aynı ovaya yığılacak.Yığılacak alan olarak 422 futbol sahası büyüklüğünde bir saha ayrılmaktadır veya ayrılması projelendirilmektedir. Bu küllerin rüzgar ile sağa, sola savrulması ile tarlalara, bahçelere yayılması ile yine havadakilerle karışarak meyve ağaçlarına zarar vermesi ile uğranılacak zarar çok büyüktür. Bu santral fikrinden bir an önce vazgeçilmesini, bunun yerine daha temiz olan enerji kaynakları olan su, rüzgar ve güneş gibi daha temiz enerji kaynaklarının tercih edilmesini istiyoruz. Eskişehirliler olarak şimdi bu mücadelenin içerisindeyiz. Çünkü Eskişehir turistik patlama yapmış şehirdir. Yaşanılabilir bir şehirdir, yaşanılabilir bir şehri böyle bir teknolojik saldırıdan kurtarmak zorunda hissediyoruz kendimizi.”

‘VERİMLİ TOPRAKLAR HEBA EDİLMESİN’

Termik santralinin kurulması planlan bölgeye yakın yerlerde oturanlar da santrale karşı olduklarını belirtti. Gündüzler Köyü Derneği Başkanı Selim Kurnaz, “Bu yörede kurulmak istenen kömürlü termik santrali halk olarak suyumuza, toprağımıza zarar vereceğinden dolayı istemiyoruz. Bizim arazilerimiz verimli topraklardır. Termik santral burada kurulmasın. Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun ve termik santrali buraya kurdurmasın. Bu bölgede 12 köy bulunmaktadır. Köyümüze DSİ tarafından yeni bir baraj yapıldı. Baraj sayesinde senede iki kez mahsul almayı hedefliyoruz. Böyle verimli toprakların termik santral yapılarak heba edilmesini istemiyoruz. ÇED raporunda da belirtildiği gibi 2 bin 200 kalorilik kömür, en kalitesiz kömürdür. Termik santralde yakılacak olan kömür de bu kaloridedir” dedi.

HEYKELLERE GAZ MASKESİ TAKTILAR

Kentte bir grup genç de sosyal medya üzerinde termik santrale karşı mücadele başlattı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olduğu belirtilen gençler, kentteki ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’, ‘Sohbet Eden Kadınlar’ ve ‘Köye Dönmek İsteyen Adam’ heykellerine gaz maskesi takıp, termik santralin heykelleri bile olumsuz etkileyeceğini söyleyerek bu görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri ile Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu tarafından kent merkezinin değişik yerlerinde bulunan billboardlara asılan, Porsuk Çayı’nın fotoğrafı ile birlikte üzerinde ‘Eskişehir kıymetlidir’ ve ‘Tepebaşı kömürlü termik santraline hayır’ yazılı afişler de halk tarafından ilgi gördü. (DHA)