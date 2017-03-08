FETÖ iktidara, özel yasa bile çıkarttırmış

11 Şubat 2014’te benimsenen ilk yasa ile 4 yıllık albay ile 3 yıllık generaller YAŞ kapsamına alındı 14 Mart 2016’da kabul edilen 2’nci yasada ise 3 bin albay emekli oldu

11 Şubat 2014’te benimsenen ilk yasa ile 4 yıllık albay ile 3 yıllık generaller YAŞ kapsamına alındı 14 Mart 2016’da kabul edilen 2’nci yasada ise 3 bin albay emekli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karargah iddianamesinde FETÖ'nün AKP iktidarına 2 kez kanun çıkarttığı açıklandı. Üstelik bu kanunlar 17-25 Aralık operasyonundan sonra ve FETÖ ile mücadele sürerken yapıldı. 11 Şubat 2014'te TBMM'de benimsenen ilk yasa ile terfiler bir yıl öne çekildi. 4 yıllık albaylar ile 3 yıllık generaller de YAŞ kapsamına alındı. 14 Mart 2016'da kabul edilen 2. düzenleme ile de subaylıkta 28-30 yılını tamamlayan albaylara 30-70 bin lira fazla ikramiye verilerek gönüllü emeklilik hakkı tanındı.

SİYASİ OTORİTEYE YAPTIRDI

İddianamede ‘'Örgüt, TSK komuta kademesini en kısa sürede ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirip, henüz sırası gelmeyen mensuplarını da terfiye dahil etmiştir'' denildi ve şu görüşe yer verildi: “Generallikte rütbe bekleme süresini 4 yıldan 3 yıla indirerek de, kendisine müzahir olmayan generalleri daha kısa sürede TSK dışına çıkarmayı amaçlamıştır. Kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıl mezunu albayları tasfiye için de hizmet süresini 28-30 yıla indirip toplu emekliliği getiren kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir.''

10 GENERAL DE KANLI GECEDE

Bu düzenlemeler sonucu 2014'teki YAŞ toplantısında 10 albay, bir yıl erken terfi edip tuğgeneral oldu. 10 generalin tümü de darbe girişiminde rol aldı. Bu isimler arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan Semih Terzi ile Marmaris baskınına katılan Gökhan Şahin Sönmezateş de bulunuyor. FETÖ'cülerin hazırlayıp iktidar tarafından yasalaştırıldığı belirtilen ilk yasa kanun tasarısı olarak 17-25 operasyonundan sadece 26 gün sonra, 21 Ocak 2014'te TBMM'ye sunuldu. AKP oylarıyla benimsenen bu yasa ile “Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınırlar” hükmü getirildi.

30-70 bin lira fazla ikramiye

İddianamede dikkat çekilen diğer yasa ise 30 Aralık 2015'te AKP'li 37 milletvekili tarafından TBMM'ye sunuldu. 28-30 yıllık görevlerini tamamlayan albaylara gönüllü emekli olurlarsa, 30-70 bin lira arasında fazla ikramiye verilmesi öngörüldü. Böylelikle 31 yıl olan hizmet süresini tamamlayıp normal emekliye ayrılan bir albay 120 bin lira civarında emekli ikramiyesi alırken, gönüllü emekli olanlar 150-190 bin lira arasında ikramiye aldı. TSK'da bu durumda olan 3 bin civarında albay kapsama girdi. FETÖ bağlantısı olmayan albaylar böylece TSK'dan kendi istekleri ile ayrılmış oldu.