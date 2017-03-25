FETÖ’cü şirketten AKP’li belediyeye arazi bağışı!..

Kayyum atanan Gaziantep’teki Naksan Holding’in, Büyükşehir Belediyesi’ne darbe girişiminden 5 ay önce, 52 bin metrekare arazi verdiği tespit edildi

FETÖ soruşturması kapsamında el konulan ve kayyum atanan Gaziantep'teki Naksan Holding'in tutuklu sahibi Cahit Nakıboğlu'nun darbe girişimi öncesi, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 52 bin metrekare arazi bağışladığı belirlendi. Belediye Encümeni de, yaklaşık 50 milyon lira değerindeki araziyle ilgili bu bağışı 26 Ocak 2016'da kabul etti.

BEDELSİZ BAĞIŞLANDI

Gaziantepli Avukat Mahmut Öztürk, FETÖ'cü ailenin, bağış karşılığında başka bir yerdeki arazileri için, “Yüksek yoğunluklu imar tadilatı aldığını'' öne sürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin Ocak 2016 tarihli kararı şöyle:

“Mehmet Hilmi Nakıboğlu, Cahit Nakıboğlu ve Osman Nakıboğlu'nun mülkiyeti adlarına kayıtlı olup, imar planında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde kalan tapunun, Şahinbey ilçesi K. Kızılhisar Mahallesi parsel 718, 721, 972, 978, 3145, 3195, 3200, 3216, 3128, 3220 ve 3245'te kayıtlı taşınmazlardaki hisselerinin yüzölçümünün 1/2'sine tekabül eden 52 bin 65 metrekareyi (ileriki süreçte imar uygulaması yapılması durumunda, düzenlenen ortaklık payının, belediyemize bağışlanan paydan karşılanması koşulu ile) belediyemize bedelsiz bağışlamak istediğine dair müracaatları ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 21.01.2016 gün ve 77 sayılı yazısı, Başkanlık makamınca Encümenimiz'e okunarak gereği görüşüldü. Teklif Encümenimizce incelenip uygun görüldü.”